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अमेरिका-ईरान सीजफायर: बिहार में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाईयां, जमकर हुई आतिशबाजी

मुजफ्फरपुर: बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का अस्थायी सीजफायर हो गया है. ईरान में युद्धविराम (सीजफायर) के ऐलान के बाद देशभर में राहत और खुशी का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष के बीच आए इस फैसले ने लोगों के दिलों में अमन और शांति की नई उम्मीद जगा दी है. इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर में भी लोगों ने खास अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की.

मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल: शहर की सिया मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां सभी ने मिलकर इबादत की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया. इस दौरान मस्जिद परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला. लोगों ने पटाखे फोड़कर भी अपनी खुशी का इजहार किया और एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी.

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पूरी इंसानियत की जीत: सिया मस्जिद के इमामे जुम्मा मौलाना सादाब रहबर ने इस मौके पर कहा कि यह जीत किसी एक देश, मजहब या समुदाय की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की जीत है. उन्होंने कहा कि सीजफायर का फैसला पूरी दुनिया के लिए राहत भरा है और इससे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा है.

"हम सभी ने मिलकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है. यह एक बहुत बड़ी राहत है. हमने इबादत कर दुनिया में अमन-चैन की दुआ मांगी है. हम उम्मीद करते हैं कि अब हालात बेहतर होंगे और लोगों को डर और हिंसा से छुटकारा मिलेगा."- मौलाना सादाब रहबर, सिया मस्जिद के इमामे जुम्मा