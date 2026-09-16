अमेरिकी लड़की का नेपाली युवक से प्यार, भारत की सीमा में एंट्री को लेकर फंस गया पेंच!
अमेरिकी युवती को नेपाल के युवक से सोशल मीडिया पर हुआ प्यार. प्रेमी के साथ पहुंची भारत. एसएसबी ने किया डिटेन. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा.
Published : September 16, 2026 at 2:05 PM IST
किशनगंज : बिहार में विदेशी प्रेम का मामला सामने आया है. किशनगंज दिघलबैंक भारत-नेपाल सीमा पर सीमा स्तंभ संख्या 130 के समीप मंगलवार को सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों ने एक अमेरिकी युवती को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा.
SP ने पूरे मामले पर क्या कहा?
एसएसबी के द्वारा युवती को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई. साथ ही उसके यात्रा संबंधी कागजात की जांच की गई. एसपी संतोष कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में युवती की कोई संदिग्ध आचरण में संलिप्तता नहीं मिली है. युवती मूलतः भूटान की रहने वाली थी. जिसे अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है. पिता अभी भी भूटान में रहते हैं.
''आगामी 21 सितंबर को प्रेमी युवक से नेपाली रीति रिवाज से लड़की शादी भी करने वाली है. पूछताछ में संतुष्ट होकर मुक्त करने का निर्णय लिया गया. सुरक्षा दृष्टिकोण से नेपाल फोर्स के समक्ष मुक्त किया गया.''- संतोष कुमार, एसपी, किशनगंज
US की लड़की को नेपाल के युवक से हुआ Love
पुलिस से मिली सूचना के अनुसार, अमेरिका की रहने वाली युवती को सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए नेपाल के एक युवक से बातचीत होने लगी थी. बातचीत धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गया. जिसके बाद युवक से मिलने के लिए युवती भूटान के रास्ते नेपाल पहुंची थी.
बाजार से लौटते वक्त SSB ने पकड़ा
मंगलवार को वह नेपाली युवक के साथ दिघलबैंक बाजार आई थी. बाजार से लौटने के दौरान सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल के जवानों को युवती की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की. विदेशी नागरिक होने के कारण युवती को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ के दौरान पासपोर्ट, यात्रा अनुमति सहित अन्य कागजात की जांच की गई.
'ऑल इज वेल था'
पुलिस का साफ कहना है कि कहीं कोई विसंगति नहीं पाई गई. कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा. चूंकि दोनों महज खरीदारी करने के लिए सीमा पार कर किशनगंज आए थे, ऐसे में गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है. इसी कारण छोड़ दिया गया.
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