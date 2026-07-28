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US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों संग की बैठक, झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा

रांचीः झारखंड दौरे पर आए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में उपलब्ध निवेश अवसरों, प्रचुर खनिज संसाधनों और राज्य सरकार की निवेशोन्मुखी नीतियों की सराहना करते हुए खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा व्यक्त की है.

यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक (दक्षिण एशिया) जतिन बत्रा और बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट सुश्री करिश्मा रोहरा ने आज मंगलवार को रांची में झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह इच्छा जताई. खान एवं भूतत्व निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल का यह भ्रमण राज्य में विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स, खनिज अन्वेषण, खनिज प्रसंस्करण तथा खनिज आधारित उद्योगों में निवेश के अवसरों का आकलन करने के उद्देश्य से है.

प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक

यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने खान एवं भूतत्व विभाग और उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल से मुलाकात के दौरान राज्य के खनिज क्षेत्र में उपलब्ध निवेश अवसरों, नीतिगत सुधारों और निवेश अनुकूल वातावरण पर विस्तृत चर्चा की. इस अवसर पर खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा और उद्योग निदेशक विशाल सागर भी उपस्थित थे. बैठक के दौरान झारखंड की समृद्ध खनिज संपदा क्रिटिकल मिनरल्स के विकास की संभावनाओं, खनिज अन्वेषण वैज्ञानिक एवं सत्खनन्धनिज प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया.

निवेश अनुकूल व्यवस्था की ली जानकारी

प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति, निवेशकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, इज ऑफ डुइंग के लिए किए गए सुधारों और उद्योग स्थापना हेतु विकसित की गई निवेश अनुकूल व्यवस्था की भी जानकारी दी गई. साथ ही खनिज संसाधनों के मूल्य संवर्धन, बावन स्ट्रीम उद्योगों के विकास तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई.