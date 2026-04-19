सिटी पैलेस उदयपुर पहुंचे अमरीकी राजदूत, महल के भ्रमण को बताया अद्भूत अनुभव
सिटी पैलेस में अमरीकी राजदूत का स्वागत डॉ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने किया.
Published : April 19, 2026 at 9:49 PM IST
उदयपुर: संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सिटी पैलेस पहुंचकर डॉ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से औपचारिक भेंट की. डॉ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप राजदूत गोर का आत्मीय स्वागत-अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट किया.
सिटी पेलेस भ्रमण पर आए अमरीकी राजदूत गोर ने मेवाड़ की विरासत और संस्कृति पर चर्चा करते हुए कहा कि उदयपुर वर्तमान में पर्यटकों का सबसे खास और पंसदीदा स्थलों में से एक है. उन्होंने कहा कि इस अद्भुत महल का भ्रमण करना वास्तव में अत्यंत सुखद अनुभव रहा. आपने यहां अत्यंत सराहनीय कार्य किया है. आपको इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए. यह संस्कृति और इतिहास से ओत-प्रोत एक अद्भुत गाथा है.
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इसे पहले इन राजदूतों ने मुलाकात: सिटी पैलेस उदयपुर में चार देशों से पधारे राजदूतों का स्वागत किया गया. इस अवसर पर अर्जेंटीना के राजदूत मारियानों कॉसिनो, कोलंबिया के राजदूत विक्टर एचेवेरी, इटली के राजदूत एंटोनिया बार्टोली तथा पेरू के राजदूत जेवियर पॉलिनिच उपस्थित रहे. अतिथियों ने उदयपुर की ऐतिहासिक गरिमा, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रशंसा की. अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने सिटी पैलेस संग्रहालय को इतिहास, सौंदर्य और विरासत का अद्भुत संगम बताया, जहां प्रत्येक क्षण अतीत की गौरवगाथा को सजीव रूप में अनुभव किया जा सकता है.
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उन्होंने यह भी कहा कि इस अमूल्य विरासत का संरक्षण कर इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह गौरव, साहस और परंपरा की अनुपम धरोहर है. ऐसे सार्थक संवाद न केवल वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सिटी पैलेस संग्रहालय को इतिहास और वर्तमान के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में स्थापित करते हैं.