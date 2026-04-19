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सिटी पैलेस उदयपुर पहुंचे अमरीकी राजदूत, महल के भ्रमण को बताया अद्भूत अनुभव

अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ( Courtesy - Udaipur City Palace )