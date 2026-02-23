ETV Bharat / state

आमेर महल का जादू: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर हुए मंत्रमुग्ध, बोले- फिर आऊंगा

आमेर महल का अवलोकन करते गोर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने जयपुर में राजसी अंदाज में हाथी की सवारी की और आमेर महल की पहाड़ियों से गुलाबी नगरी का नजारा देखा. वे अपनी दो दिवसीय यात्रा पर यहां आए थे. राजदूत ने कड़ी सुरक्षा के बीच आमेर महल, हवा महल और हाथी गांव का भ्रमण किया. आमेर महल की जल उठान प्रणाली और यहां की स्थापत्य कला को देखकर वे अभिभूत हो गए. उन्होंने कहा कि यह धरोहर सचमुच अद्भुत है और वे यहां फिर आना चाहेंगे. वरिष्ठ पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा ने उन्हें आमेर महल का भ्रमण करवाया और आमेर के इतिहास सहित विभिन्न जानकारियां दीं. शर्मा ने बताया कि अमेरिकी राजदूत को आमेर महल बेहद खूबसूरत लगा. उन्होंने आमेर महल के शीश महल, मानसिंह महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की भूरि-भूरि प्रशंसा की. आमेर महल की जल उठान प्रणाली (वॉटर लिफ्टिंग सिस्टम) को उन्होंने अद्भुत बताया. लोक कलाकारों की संगीतमय लाइव प्रस्तुति देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए. राजदूत ने आमेर महल के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन करके यहां के इतिहास और कला-संस्कृति की सराहना की. उन्होंने आमेर की हाथी सवारी का भी आनंद लिया. अमेरिकी राजदूत ने जयपुर और आमेर फिर आने की इच्छा जाहिर की तथा जयपुर शहर की भी काफी तारीफ की. महेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड. (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: जल्द होगा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, टैरिफ में होगी 18% की कटौती: अमेरिकी राजदूत