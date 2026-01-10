ETV Bharat / state

अमेरिका के 500 फीसदी टैरिफ का भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

जयपुर में बीएचयूवीएम की कांफ्रेंस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी में आयोजित भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (BHUVM) की दो दिवसीय कांफ्रेंस में देशभर से आए व्यापार जगत के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे. शनिवार से शुरू हुई इस कांफ्रेंस के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ का देश पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत सक्षम है और स्थानीय उत्पादों को यदि बेहतर मंच दिया जाए, तो टैरिफ जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है. 'गांवों की तरफ करना होगा रुख': बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि व्यापारियों की इस दो दिन की परिचर्चा में वोकल फोर लोकल तथा स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन को लेकर चर्चा होगी. उनका कहना है कि अब हमें एक बार फिर से गांवों की तरफ रुख करना होगा. क्योंकि आज भी जरूरी वस्तुओं से जुड़ा उत्पादन गांव का व्यक्ति कर रहा है. ऐसे में उस गांव के व्यक्ति को किस तरह से संबल मिले. इस पर प्रयास करना जरूरी है. स्थानीय उत्पादों को उचित मंच दिया जाए और पारंपरिक व्यापार को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए. जिससे संस्कृति, विरासत और व्यापार तीनों का समन्वय हो सके. पढ़ें: ट्रंप की 500% टैरिफ की धमकी का 'स्वदेशी' से जवाब देंगे जयपुर के व्यापारी