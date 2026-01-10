ETV Bharat / state

अमेरिका के 500 फीसदी टैरिफ का भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मांग है कि ई-कॉमर्स के प्रभाव और स्थानीय बाजारों की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रख कानून बनाय जाएं.

BHUVM Conference in Jaipur
जयपुर में बीएचयूवीएम की कांफ्रेंस (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: गुलाबी नगरी में आयोजित भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (BHUVM) की दो दिवसीय कांफ्रेंस में देशभर से आए व्यापार जगत के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे. शनिवार से शुरू हुई इस कांफ्रेंस के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ का देश पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत सक्षम है और स्थानीय उत्पादों को यदि बेहतर मंच दिया जाए, तो टैरिफ जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है.

'गांवों की तरफ करना होगा रुख': बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि व्यापारियों की इस दो दिन की परिचर्चा में वोकल फोर लोकल तथा स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन को लेकर चर्चा होगी. उनका कहना है कि अब हमें एक बार फिर से गांवों की तरफ रुख करना होगा. क्योंकि आज भी जरूरी वस्तुओं से जुड़ा उत्पादन गांव का व्यक्ति कर रहा है. ऐसे में उस गांव के व्यक्ति को किस तरह से संबल मिले. इस पर प्रयास करना जरूरी है. स्थानीय उत्पादों को उचित मंच दिया जाए और पारंपरिक व्यापार को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए. जिससे संस्कृति, विरासत और व्यापार तीनों का समन्वय हो सके.

'टैरिफ का असर कम': हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है. इस पर बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि ज्वेलरी को छोड़ दें, तो देश में बनने वाले उत्पाद अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों में भी भेजे जाते हैं. ऐसे में हमारा मानना है कि टैरिफ का असर भारतीय बाजार पर ज्यादा नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत सक्षम है और स्थानीय उत्पादों को बेहतर मंच दिया जाए, तो टैरिफ जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है. गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों पर इस दो दिवसीय कांफ्रेंस में उद्योग तथा व्यापार नीतियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों में व्यावहारिक संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे.

'स्थायी बाजार ही समाधान': बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ई-कॉमर्स के प्रभाव और स्थानीय बाजारों की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाय जाए. लघु एवं मध्यम उद्यमी के लिये एकमात्र स्थायी बाजार ही समाधान है. लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों से रोजगार के अवसर किस तरह खोजे जाएं, इस पर केंद्र और राज्य सरकारों को सोचने की जरूरत है. जीएसटी व उपभोक्ता मामलात के मुद्दों तथा मण्डी शुल्क पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए.

