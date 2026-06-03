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म्यूजिक थेरेपी का कमाल! ऑस्ट्रिया की उर्सला बदल रहीं विशेष बच्चों की दुनिया, दिखने लगा असर

ऑस्ट्रिया की उर्सला हिंगीश उत्तरकाशी में म्यूजिक थेरेपी के जरिए स्पेशल बच्चों की जिंदगी बदल रही हैं. जानें संगीत चिकित्सा से कैसे मिल रहा फायदा...

Music Therapy
म्यूजिक थेरेपी से बदल रही विशेष बच्चों की दुनिया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 3:04 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अनूठी पहल सफल होती नजर आ रही है. यूरोप के ऑस्ट्रिया देश की नागरिक उर्सला हिंगीश संगीत चिकित्सा (म्यूजिक थेरेपी) के माध्यम से ऐसे बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही हैं. उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम यह है कि कई बच्चों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है.

उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित इस अभियान में उर्सला हिंगीश पिछले डेढ़ वर्ष से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं. म्यूजिक थैरेपी में उच्च अध्ययन कर रहीं उर्सला भारत भ्रमण के दौरान उत्तरकाशी पहुंचीं और यहां के बच्चों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया. तब से वह लगातार संगीत के माध्यम से बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए प्रयासरत हैं.

म्यूजिक थेरेपी से बदल रही विशेष बच्चों की दुनिया (VIDEO-ETV Bharat)

संगीत बच्चों के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है. विभिन्न धुनों, लय और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को बोलने, चलने, पढ़ने और सामाजिक व्यवहार विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है. वर्तमान में लगभग 15 विशेष बच्चों के साथ कार्य कर रही हूं. इनमें से कई बच्चों में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं.
- उर्सला हिंगीश, ट्रेनर, म्यूजिक थेरेपी -

विद्यालय के प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त) मेजर आरएस जमनाल ने बताया कि, म्यूजिक थेरेपी का प्रभाव बेहद उत्साहजनक रहा है. विद्यालय के छह बच्चों में करीब 60 से 70 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया है, जो बच्चे पहले अपने आसपास के वातावरण से कम जुड़ते थे, वे अब अन्य बच्चों के साथ संवाद और गतिविधियों में भाग लेने लगे हैं.

अभिभावक आरती डोभाल ने बताया कि, उनकी बेटी को बचपन से बोलने और चलने में कठिनाई थी और वह अधिकांश समय मौन रहती थी. लेकिन म्यूजिक थेरेपी और विद्यालय के सहयोग से अब वह धीरे-धीरे बोलने लगी हैं. सीढ़ियां चढ़ने लगी हैं. दैनिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगी हैं. उन्होंने इस बदलाव का श्रेय उर्सला हिंगीश और विद्यालय के प्रयासों को दिया.

दूर देश से आई एक युवती की यह सेवा भावना उत्तरकाशी के विशेष बच्चों के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है. संगीत के सुरों से सजे इस प्रयास ने साबित कर दिया है कि समर्पण और संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य कई जिंदगियों को नई दिशा दे सकता है.

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Last Updated : June 3, 2026 at 3:12 PM IST

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