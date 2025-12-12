उर्स 2025: गरीब नवाज दरगाह में 17 को होगी झंडे की रस्म, जायरीन की सहूलियत के लिए तैयारियां जारी
ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के उर्स को लेकर कायड़ विश्रामस्थली और दरगाह में जायरीन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
Published : December 12, 2025 at 6:15 PM IST
अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स नजदीक है. उर्स में आने वाले जायरीन की सहूलियत के लिए दरगाह क्षेत्र के अलावा कायड़ विश्राम स्थली में भी तैयारियां की जा रही हैं. इस बार उर्स सर्दी के पीक समय पर आ रहा है. ऐसे में जायरीन को सर्दी से बचाने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसके अलावा आवास, भोजन, परिवहन के अलावा मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उर्स का झंडा 17 दिसंबर को दरगाह में चढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी. रजब का चांद दिखने पर हिलाल कमेटी की ओर उर्स की घोषणा की जाएगी.
इस दिन खुलेगा जन्नती दरवाजा: गरीब नवाज दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि 17 से 30 दिसंबर तक ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की रस्में अदा की जाएंगी. 17 दिसंबर को दरगाह की सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजे पर परंपरागत तरीके से भीलवाड़ा के गौरी परिवार की ओर से लाया हुआ झंडा लगाया जाएगा. झंडे की रस्म के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी. 21 दिसंबर को चांद रात की रस्म अदा होगी और जायरीन के लिए दरगाह में जन्नती दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो 6 दिन तक खुला रहेगा. यदि 21 दिसंबर को रजब का चांद नजर नहीं आता है, तो जन्नती दरवाजे को बंद कर अगले दिन 22 दिसंबर को खोला जाएगा.
पढ़ें: अजमेर शरीफ उर्स 2025 का प्रोग्राम जारी, देश-विदेश भेजे जा रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के न्योते
30 दिसंबर को कुल की रस्म: उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को दरगाह में कुल की रस्म अदा की जाएगी. वहीं छोटे कुल की रस्म छठी पर होगी. उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान जायरीन के लिए कई संस्थानों की ओर से लंगर के इंतजाम भी किए जाते हैं. उर्स के दौरान दरगाह में महफिलों का दौर भी चलता है. देशभर से कव्वाल भी हाजरी लगाने दरगाह आते हैं. इसी तरह देश भर से मलंग भी बढ़ी संख्या में दरगाह आते हैं. उर्स के दौरान रस्मे अदा करने के साथ-साथ दरगाह आने वाले जायरीन की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जाती है. साथ ही मुल्क की तरक्की, भाईचारे और अमन के लिए भी दुआएं होती है.
पढ़ें: PM मोदी से अजमेर शरीफ दरगाह सुरक्षा और विकास की अपील, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई चिंता
कायड़ में अस्थाई पुलिस चौकी: अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. वहीं कायड़ विश्रामस्थली में भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे. कायड़ में अस्थाई पुलिस चौकी बनाई जाएगी. सीसीटीवी कैमरे से दरगाह क्षेत्र और कायड़ विश्राम स्थल पर पुलिस की नजर रहेगी. उन्होंने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली में जायरीन के ठहरने, खाने-पीने, चिकित्सा, परिवहन समेत सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तैयारियां जारी है.
पढ़ें: अजमेर दरगाह इलाके में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा
सर्दी से बचाव के रहेंगे विशेष इंतजाम: उन्होंने बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग भी लगातार तैयारी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है. अजमेर प्रशासन से जुड़े सभी विभाग सक्रिय हैं और अपने दायित्व को पूरा करने में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि सर्दी का मौसम होने के कारण जायरीन को सर्दी से बचने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. कायड़ विश्राम स्थली पर 8 डोम बनेंगे. इसके अलावा इबादत और नमाज के लिए विशाल डोम भी बनेंगे. रसद विभाग की ओर से जायरीन को किफायती दर पर फूड पैकेट दिए जाएंगे. इसके अलावा रसद विभाग किफायती दर पर गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएगा.
'पाकिस्तानी जायरीन के आने की नहीं सूचना': ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आने वाले जायरीन इस बार दरगाह आएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति है. फिलहाल अजमेर प्रशासन के पास पाकिस्तानी जायरीन के आने की कोई सूचना नहीं है. अजमेर में अतिरिक्त कलेक्टर शहर नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पाकिस्तानी जायरीन के आने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं. यदि पाकिस्तानी जायरीन आते हैं, तो उनका स्वागत है और नहीं आते तो भी उर्स की व्यवस्थाएं जारी रहेंगी.