उर्स 2025: गरीब नवाज दरगाह में 17 को होगी झंडे की रस्म, जायरीन की सहूलियत के लिए तैयारियां जारी

अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स नजदीक है. उर्स में आने वाले जायरीन की सहूलियत के लिए दरगाह क्षेत्र के अलावा कायड़ विश्राम स्थली में भी तैयारियां की जा रही हैं. इस बार उर्स सर्दी के पीक समय पर आ रहा है. ऐसे में जायरीन को सर्दी से बचाने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसके अलावा आवास, भोजन, परिवहन के अलावा मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उर्स का झंडा 17 दिसंबर को दरगाह में चढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी. रजब का चांद दिखने पर हिलाल कमेटी की ओर उर्स की घोषणा की जाएगी.

इस दिन खुलेगा जन्नती दरवाजा: गरीब नवाज दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि 17 से 30 दिसंबर तक ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की रस्में अदा की जाएंगी. 17 दिसंबर को दरगाह की सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजे पर परंपरागत तरीके से भीलवाड़ा के गौरी परिवार की ओर से लाया हुआ झंडा लगाया जाएगा. झंडे की रस्म के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी. 21 दिसंबर को चांद रात की रस्म अदा होगी और जायरीन के लिए दरगाह में जन्नती दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो 6 दिन तक खुला रहेगा. यदि 21 दिसंबर को रजब का चांद नजर नहीं आता है, तो जन्नती दरवाजे को बंद कर अगले दिन 22 दिसंबर को खोला जाएगा.

उर्स की तैयारियों में लगा अजमेर प्रशासन (ETV Bharat Ajmer)

30 दिसंबर को कुल की रस्म: उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को दरगाह में कुल की रस्म अदा की जाएगी. वहीं छोटे कुल की रस्म छठी पर होगी. उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान जायरीन के लिए कई संस्थानों की ओर से लंगर के इंतजाम भी किए जाते हैं. उर्स के दौरान दरगाह में महफिलों का दौर भी चलता है. देशभर से कव्वाल भी हाजरी लगाने दरगाह आते हैं. इसी तरह देश भर से मलंग भी बढ़ी संख्या में दरगाह आते हैं. उर्स के दौरान रस्मे अदा करने के साथ-साथ दरगाह आने वाले जायरीन की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जाती है. साथ ही मुल्क की तरक्की, भाईचारे और अमन के लिए भी दुआएं होती है.