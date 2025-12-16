ETV Bharat / state

ख्वाजा गरीब नवाज उर्स 2025: झंडे की रस्म कल, दरगाह में चांद रात से लेकर बड़े कुल तक यह होंगी रस्में

अजमेर दरगाह के उर्स पर झंडे की रस्म के बाद मजार से संदल उतारा जाएगा. इस संदल को पवित्र माना जाता है.

Pilgrims at Ajmer Dargah
अजमेर दरगाह में जायरीन (ETV Bharat File Photo)
अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की शुरुआत से पहले दरगाह में सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजे पर विधिवत रूप से झंडे की रस्म 17 दिसंबर को अदा की जाएगी. भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडे की रस्म के लिए दरगाह पहुंच गया है. इस रस्म के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी. वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की परंपरा से जुड़ी अन्य रस्में भी शिद्दत के साथ निभाई जाएगी. झंडे की रस्म के दिन से ही देश और दुनिया से जायरीन का अजमेर आना भी शुरू हो जाएगा.

दरगाह खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि यूं तो सालभर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए जायरीन का आना जाना लगा रहता है. लेकिन उर्स के मौके पर दरगाह में आस्था का सैलाब उमड़ता है. सकी ने बताया कि उर्स की विधिवत शुरुआत से पहले झंडे की रस्म अदा की जाती है. इसके तहत दरगाह की सबसे बुलंद इमारत पर झंडा लगाया जाता है. इसका मकसद है लोगों को जानकारी देना कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स नजदीक है. झंडे की रस्म के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय ही नहीं बाहर के जायरीन भी मौजूद रहते है. भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडे की रस्म के लिए झंडा लेकर दरगाह आता है.

20 दिसंबर को उतारा जाएगा संदल: सकी ने बताया कि झंडे की रस्म के बाद मजार से संदल उतारा जाएगा. उर्स से पहले की यह महत्वपूर्ण रस्म है. जिसको खुद्दाम-ए-ख्वाजा (खादिम) ही अदा करते हैं. इस बार मजार से संदल उतरने की रस्म 20 दिसंबर की रात 8 बजे होगी. सकी ने बताया कि मजार पर सालभर चंदन, इत्र और केवड़ा का लेप किया जाता है. सालभर मजार पर चढ़े चंदन को उतारने के बाद इसको खादिम आपस में बांट लेते हैं और कुछ चंदन जायरीन में तकसीम (बांट) देते हैं. उन्होंने बताया कि मजार से उतरा संदल पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि उसको पानी में मिलाकर पीने से बीमारियों में राहत मिलती है. जायरीन खादिम से संदल लेकर अपने घर ले जाते हैं.

21 दिसंबर को खुलेगा जन्नती दरवाजा: सकी ने बतायाकि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा है, जो वर्ष में चार मर्तबा खोला जाता है. उर्स की शुरूआत के साथ ही जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोल दिया जाएगा. 21 दिसंबर की रात को रजब का चांद नही दिखा, तो जन्नती दरवाजे को बंद कर अगले दिन सुबह खोला जाएगा. उन्होंने बताया कि उर्स के मौके पर खोले गए जन्नती दरवाजे से होकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार की जियारत करने की जायरीन में हौड़ मची रहती है. मान्यता है कि जन्नती दरवाजे से होकर ख्वाजा गरीब नवाज मजार की जियारत करने पर मरने के बाद जन्नत नसीब होती है.

छड़ी लेकर आएंगे मलंग: सकी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों में बड़ी संख्या मलंगों की भी है. देश भर से मलंग छड़ी थामे महरौली पहुंचते हैं और यहां से हजारों मलंग पैदल चलकर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले पर पहुंचते हैं. मलंग चांद रात के दिन जुलूस के रूप में दरगाह पंहुचकर छड़ी पेश करते हैं. दरगाह पहुंचने से पहले जगह-जगह जुलूस में मलंग हैरतअंगेज करतब भी दिखाते हैं.

चांद रात से ही शुरू होगा महफिलों का दौर: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को कव्वालियां बहुत पसंद थी. ऐसे में दरगाह में उर्स के मौके पर कव्वालियों का दौर शुरू हो जाता है. महफिल खाने में दरगाह दीवान की सदारत में परंपरागत सूफी कलाम शाही कव्वालों की ओर से पेश किए जाते हैं. वहीं दरगाह परिसर में भी कव्वालियों की मधुर आवाजे आती हैं. खादिम अपने स्तर पर भी कव्वालियों का आयोजन करवाते हैं. वही देश भर के मशहूर कव्वाल भी दरगाह परिसर में कव्वाली पेश करने आते हैं. सकी ने बताया कि उनके हुजरे पर भी 27, 28 और 29 दिसंबर को कव्वाली पेश की जाएगी.

खिदमत का बदलेगा समय: सकी ने बताया कि चांद रात से ही दरगाह में खिदमत का समय भी बदल जाएगा. आम दिनों में दोपहर 3 से 4 बजे तक खिदमत का समय रहता है. उर्स की शुरुआत से खिदमत का समय बदल जाता है और रात को खिदमत होती है. वहीं देर रात मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है. सकी ने बताया कि उर्स के मौके पर छठी 27 या 28 दिसंबर को होगी. यह रजब के चांद के दिखाने पर निर्भर करता है. चांद की तारीख से छठे दिन छठी की रस्म अदा की जाती है. जायरीन केवड़ा और गुलाब जल से दरगाह को धोते हैं. जिसे कुल की रस्म कहते हैं.

रोशनी की दुआ: उन्होंने बताया कि दरगाह में रोज शाम को रोशनी की दुआ होती है जो आस्ताने शरीफ में निभाई जाती है. उर्स में रोशनी की दुआ आस्ताने के बाहर होती है. जायरीन रोशनी की दुआ में शामिल होते हैं. सकी ने बताया कि उर्स के मौके पर दरगाह में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बड़ी शख्सियतों की ओर से दरगाह में चादर पेश होती है. इसी तरह से आम जायरीन भी दरगाह में चादर पेश करते हैं. 22 दिसंबर को दरगाह में बॉलीवुड की ओर से चादर पेश की जाएगी. इस दौरान बॉलीवुड के कुछ कलाकार भी शामिल रहेंगे.

30 दिसंबर को होगी बड़े कल की रस्म: सकी ने बताया कि 30 दिसंबर को उर्स की आखरी रस्म रस्म खादिमों की ओर से दरगाह में अदा की जाएगी. खादिम एक-दूसरे को जियारत करवाएंगे और दस्तारबंदी करेंगे. इस दौरान सभी खादिम एक-दूसरे की सलामती और खुशहाली के साथ-साथ मुल्क में भाईचारा, अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगेंगे.

