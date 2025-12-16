ETV Bharat / state

ख्वाजा गरीब नवाज उर्स 2025: झंडे की रस्म कल, दरगाह में चांद रात से लेकर बड़े कुल तक यह होंगी रस्में

अजमेर दरगाह में जायरीन ( ETV Bharat File Photo )