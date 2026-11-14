सहारनपुर: उर्मिला सनावर का पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया
उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना वारंट दिखाए रात के समय उठा कर रानीपुर थाने ले जाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:59 PM IST
सहारनपुर: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से सुर्खियों में आईं भाजपा नेत्री उर्मिला सनावर ने जेल से रिहा होने के बाद, अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है.
उर्मिला सनावर ने दावा किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण में नार्को टेस्ट को लेकर सीबीआई की प्रक्रिया चल रही थी. इसी बीच उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सहारनपुर स्थित घर से हिरासत में ले लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर रानीपुर थाने ले गई. हिरासत के दौरान उन्हें परिजनों से बातचीत तक नहीं करने दी गई.
उर्मिला के मुताबिक, पुलिस की पूछताछ का मुख्य केंद्र अंकिता भंडारी प्रकरण और सीबीआई की ओर से पूछे गए सवाल थे. उर्मिला सनावर ने बातचीत के दौरान एक और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि दर्शन भारती की ओर से उन्हें 25 लाख रुपये और स्कॉर्पियो गाड़ी देने का प्रलोभन दिया गया था.
उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे पहले उन्हें 50 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. उर्मिला ने कहा कि वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगी. हालांकि, इन कथित ऑफरों को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है.
नार्को टेस्ट के सवाल पर उर्मिला ने बताया कि हरिद्वार की अदालत में सीबीआई से संबंधित सुनवाई के दौरान उनके बयान गोपनीय तरीके से दर्ज किए गए हैं. अदालत ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह किसी राजनीतिक व्यक्ति या अन्य दबाव में नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे रही हैं.
उर्मिला ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस प्रक्रिया को लेकर सहमति दी है. उन्होंने दावा किया कि नार्को टेस्ट गुजरात में कराया जाएगा. हालांकि, टेस्ट की तारीख और स्थान को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत द्वारा अंकिता भंडारी मामले पर दिए गए बयान को लेकर भी उर्मिला ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस मामले में एक जैसी बातें दोहरा रहे हैं, जबकि जनता वास्तविकता जानना चाहती है.
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है तो सुरेश राठौर से भी निष्पक्ष पूछताछ क्यों नहीं की जा रही. उर्मिला ने दावा किया कि वायरल ऑडियो में वीआईपी को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके.
अंकिता भंडारी के माता-पिता की ओर से लगातार न्याय की मांग किए जाने पर भी उर्मिला ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनकी अंकिता के परिवार से बातचीत होती रहती है और वह इस मामले में न्याय की मांग के साथ खड़ी हैं. उन्होंने कुछ बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस संवेदनशील प्रकरण में जिम्मेदार लोगों को सोच-समझकर बयान देना चाहिए.
उर्मिला सनावर ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि वह पीछे हटने वाली नहीं हैं. उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. फिलहाल उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर उत्तराखंड पुलिस, दर्शन भारती और अन्य संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.
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