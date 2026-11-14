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सहारनपुर: उर्मिला सनावर का पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया

उर्मिला सनावर ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से सुर्खियों में आईं भाजपा नेत्री उर्मिला सनावर ने जेल से रिहा होने के बाद, अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है.

उर्मिला सनावर ने दावा किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण में नार्को टेस्ट को लेकर सीबीआई की प्रक्रिया चल रही थी. इसी बीच उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सहारनपुर स्थित घर से हिरासत में ले लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर रानीपुर थाने ले गई. हिरासत के दौरान उन्हें परिजनों से बातचीत तक नहीं करने दी गई.