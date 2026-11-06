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हरिद्वार जेल से रिहा हुई उर्मिला सनावर, देहरादून पुलिस ने घेरा, एसओजी ऑफिस में पूछताछ

हरिद्वार जेल से रिहा हुई उर्मिला सनावर ( ETV Bharat )

रिहाई के साथ उर्मिला सनावर को भले ही दो मुकदमों में बड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन जेल की दहलीज से बाहर निकलते ही उनकी मुश्किलें फिर बढ़ गईं. बताया जा रहा है कि आज शुक्रवार को जमानत के बाद जेल से बाहर आईं उर्मिला सनावर को पहले से मुस्तैद देहरादून पुलिस की टीम अपने साथ ले गई. पुलिस उन्हें एसओजी कार्यालय पहुंची, जहां उनसे पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है. रिहाई के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई से मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है.