ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड: सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट, CBI ने कोर्ट में पेश होने का दिया नोटिस

सीबीआई की टीम तीसरी बार पहुंची सहारनपुर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम इस मामले को लेकर तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची. जांच एजेंसी ने अभिनेत्री को अदालत में पेश होने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिस सौंपा है.

23 अक्टूबर को देहरादून सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी: जारी किए गए नोटिस के अनुसार, उर्मिला सनावर को आगामी 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देहरादून स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. देहरादून के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की तरफ से यह नोटिस 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है. अदालत में मुख्य रूप से यह स्पष्ट किया जाएगा कि उर्मिला सनावर प्रस्तावित पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति दे रही हैं या नहीं. कोर्ट यह भी पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि उनकी तरफ से दी जाने वाली यह रजामंदी किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी, लालच अथवा अनुचित प्रभाव में न दी गई हो.