गट्टू कंट्रोवर्सी: खुलासा करने वाली महिला को भट्ट ने बताया 'कांग्रेस का खिलौना', अब मिली ऑडियो वायरल करने की धमकी

गड्डू के बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता का ऑडियो वायरल करने की धमकी मिली है. जानिए किसे और क्यों?

उर्मिला सनावर (@Actress Urmila Suresh Rathore facebook)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 6:05 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 6:10 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा उर्मिला सनावर का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है. इस वीडियो को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कल 23 दिसंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और वीडियो का हवाला देकर बीजेपी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया था. उन्होंने उर्मिला सनावर को कांग्रेस का टूलकिट बताया था. वहीं अब उर्मिला सनावर ने महेंद्र भट्ट को भी चुनौती दी है और उन पर भी बड़ा खुलासा करने की बात कही है. बता दें कि, उर्मिला सनावर खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं. हालांकि, राठौर इस बात से इनकार करते रहे हैं.

उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा कि-

महेंद्र भट्ट जी आप ही बोल रहे हैं मैं किस तरह की महिला हूं. मैं कांग्रेसी हूं, जबकि मैं तो आपसे कई बार मिल चुकी हूं. आप ही ने मुझे सुरक्षित सीट ज्वालापुर के लिए बोला था, लड़ने के लिए तैयारी करो. तुम इतनी पढ़ी लिखी हो. आपकी बहुत सारे फोटो है मेरे साथ. सोशल मीडिया पर तो आपके चरित्र के बखान की ऑडियो भी आज रात को वायरल करूं क्या? महेंद्र भट्ट जी जैसे आप मेरा चरित्र बता रहे हैं. थोड़ा चरित्र आपके बारे में बताना तो मेरा भी बनता है. ऑडियो भी डालें क्या आज रात?

महेंद्र भट्ट का बयान: दरअसल, उर्मिला सनावर का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में अंकिता भंडारी की हत्या के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जिम्मेदार ठहराया है. उसी पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान. (ETV BHARAT)

महेंद्र भट्ट ने उर्मिला सनावर के आरोप पर कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को अपना टूलकिट बनाया है, जिस महिला का पति उसे पत्नी बोलने के लिए राजी नहीं है. उस महिला का सामाजिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है. महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस तरह की महिला से कांग्रेस अपने दो हित साध रही है. पहला अनुसूचित जाति से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने का और दूसरी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मौत के इतने सालों बाद उसकी आत्मा पर लांछन लगाने का. कांग्रेस पहले भी कई बार बीजेपी के कई नेताओं का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ चुकी है, लेकिन अब तक साबित कुछ नहीं कर पाई.

उर्मिला के खिलाफ होंगे कई मुकदमे: महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस एक विवादित महिला को अपना हथियार बनाकर जिस तरह से भाजपा के अनुसूचित जाति के बड़े नेता को टारगेट करने का प्रयास कर रही है, उससे अनुसूचित जाति समाज के लोग काफी आक्रोश में है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में उनके अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश की है. उसके खिलाफ बीजेपी का अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी.

महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस महिला के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं. वहीं अब इस महिला ने अनुसूचित जाति के नेता पर लांछन लगाया गया है, इसलिए अब कई सारे और मुकदमे इस महिला के खिलाफ होंगे. महेंद्र भट्ट का कहना है कि यदि उर्मिला सच में अंकिता के हत्यारे को सजा दिलानी चाहती है तो उसे सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी देने के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए. उर्मिला वही बोल रही है कि जो कांग्रेस उससे कहलवाना चाहती है.

बता दें कि, उर्मिला सनावर ने अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने 'गट्टू' नाम का एक व्यक्ति जिक्र किया है. उर्मिला सनावर का आरोप है कि गट्टू ही वो VIP व्यक्ति है, जिसका जिक्र अक्सर अंकिता भंडारी केस में किया जाता है.

URMILA SANAWAR VIDEO
ANKITA BHANDARI MURDER CASE
अंकिता भंडारी हत्याकांड
महेंद्र भट्ट को चुनौती
BJP LEADER MAHENDRA BHATT

