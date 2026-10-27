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जमानत के लिए उर्मिला सनावर ने लगाई अर्जी, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई

जिसके बाद से उर्मिला रोशनाबाद जेल में बंद हैं. उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि उर्मिला दीपिका राठौर से रविदास पीठ नाम करने और पांच करोड़ की रंगदारी मांग रही थी. इतना ही नहीं उसने परिवार को जान से मारने की धमकी और दीपिका के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर छवि खराब करने की धमकी दी थी.

दीपिका ने 24 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत दी. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया. रानीपुर कोतवाली पुलिस टीम ने यूपी के सहारनपुर जाकर उर्मिला के आवास से उसकी गिरफ्तारी की थी. अब उर्मिला ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है. कोर्ट ने पुलिस से जांच आख्या मांगी है. 29 अक्टुबर को सुनवाई का समय दिया है. 29 अक्टूबर को पुलिस की जांच आख्या और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट जमानत अर्जी पर आगे की सुनवाई करेगी.

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने भी बयान जारी किया. उन्होंने बताया रानीपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में उर्मिला की गिरफ्तारी की गई है. मामले की जांच की जा रही है. इसका नार्को टेस्ट से कोई संबंध नहीं है. यदि कोर्ट का आदेश प्राप्त होता है तो महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए भेजा जाएगा.

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