हिमाचल में एक ही विभाग के कर्मचारियों को क्यों दिया जा रहा अलग-अलग DA?
भाजपा विधायक सुख राम चौधरी ने हाल ही में हुए विधानसभा में मानसून सत्र से इस संबंध में सवाल पूछा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 2:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक ही विभाग के तहत आने वाले तीन सार्वजनिक उपक्रमों (कॉरपोरेशनों) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अलग-अलग दर को लेकर सवाल उठा है. ऊर्जा विभाग के अधीन आने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL), हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPTCL) और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) में कर्मचारियों को एक समान दर से महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है. हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में यह मामला उठने के बाद सरकार ने इसकी वजह स्पष्ट की.
दरअसल, पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुख राम चौधरी ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि HPSEBL और HPPTCL के कर्मचारियों को 60 फीसदी, जबकि HPPCL के कर्मचारियों को केवल 45 फीसदी DA क्यों मिल रहा है? विधायक ने सरकार से इस अंतर की वजह जाननी चाही.
सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि अलग-अलग उपक्रमों के सभी कर्मचारियों को केवल कंपनी या उपक्रम के आधार पर 60 या 45 फीसदी DA दिया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी अलग-अलग पेंशन और भविष्य निधि (Provident Fund) व्यवस्था के तहत आते हैं. सरकार ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 60 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. वहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को 45 फीसदी की दर से DA मिल रहा है.
सरकार के मुताबिक, DA में अंतर संबंधित सार्वजनिक उपक्रम से ज्यादा कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था पर निर्भर है. यानी एक ही विभाग के तहत आने वाले अलग-अलग उपक्रमों में कर्मचारियों को अलग दर से महंगाई भत्ता मिलने की वजह उनकी NPS, OPS या EPF व्यवस्था है.
ये भी पढ़ें: भाजपा सांसद कंगना रनौत की भाषा-शैली पर BDO संघ की सख्त चेतावनी, अगर दोबारा ऐसी...
ये भी पढ़ें: बीपीएल परिवारों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा होगी जांच, इस दिन तक पूरा करना होगा ये काम