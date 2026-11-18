बकाया वेतन को लेकर ऊर्जा मित्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग कंपनी पर लगाए मनमानी के आरोप, भुगतान नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी
धनबाद में ऊर्जा मित्रों ने बकाया वेतन का भुगतान न किए जाने पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 18, 2026 at 4:39 PM IST
धनबादः बकाया मानदेय को लेकर ऊर्जा मित्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर देखने को मिला. वेतन भुगतान में देरी से नाराज कर्मियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और संबंधित प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ऊर्जा मित्रों ने JBVNL कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमानी करने और उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.
निर्धारित समय पर भुगतान नहीं
प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से उनका मेहनताना बकाया है. समय पर भुगतान नहीं होने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. ऊर्जा मित्रों ने बताया कि 17 नवंबर को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर पैसे नहीं मिले. इससे नाराज कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द भुगतान की मांग की.
केवल आश्वासन दिया गया
ऊर्जा मित्रों ने कहा कि वे कई बार अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के समक्ष अपनी समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. केवल आश्वासन देकर मामले को टालने का आरोप लगाते हुए कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर सभी ऊर्जा मित्र आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे.
कानूनी लड़ाई की चेतावनी
वहीं, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने आउटसोर्सिंग कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ऊर्जा मित्रों के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि कर्मियों को उनका हक नहीं मिला, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कंपनी को कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ेंः
बकाया भुगतान को लेकर ऊर्जा मित्रों में आक्रोश, 18 नवंबर को अर्धनग्न प्रदर्शन का ऐलान
मांगों को लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का JEPC के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना, 24 हजार मानदेय की मांग
बिजली उत्पादन में झारखंड बना आत्मनिर्भर, जरेडा निदेशक ने गिनाए गेतलसूद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के फायदे, अब चांडिल डैम पर नजर