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बकाया वेतन को लेकर ऊर्जा मित्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग कंपनी पर लगाए मनमानी के आरोप, भुगतान नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी

ऊर्जा मित्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन ( Etv Bharat )

धनबादः बकाया मानदेय को लेकर ऊर्जा मित्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर देखने को मिला. वेतन भुगतान में देरी से नाराज कर्मियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और संबंधित प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ऊर्जा मित्रों ने JBVNL कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमानी करने और उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

निर्धारित समय पर भुगतान नहीं