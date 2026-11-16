बकाया भुगतान को लेकर ऊर्जा मित्रों में आक्रोश, 18 नवंबर को अर्धनग्न प्रदर्शन का ऐलान
बिजली बिलिंग में गड़बड़ी और बकाया वेतन को लेकर ऊर्जा मित्रों ने धनबाद में खोला मोर्चा. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 16, 2026 at 6:03 PM IST
धनबादः बकाया मानदेय के भुगतान में हो रही देरी और बिजली बिलिंग व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के विरोध में ऊर्जा मित्रों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी.
अर्धनग्न प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन
यूनियन के अनुसार, 18 नवंबर को एक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जो 'ऊर्जा मित्र' के अधीक्षण अभियंता (सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) के क्षेत्रीय कार्यालय से शुरू होगा. यह मार्च रघुनाथ वर्मा चौक होते हुए मिश्रित भवन स्थित विद्युत महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के कार्यालय तक पहुंचेगा. यहां ऊर्जा मित्र अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.
अब तक कोई ठोस पहल नहीं
प्रेस वार्ता में संघ के संस्थापक सह प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा कि ऊर्जा मित्र लंबे समय से अपने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. इस मुद्दे पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) और पावर ग्रिड सर्विस प्रोवाइडर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है.
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
संघ ने प्रबंधन को 17 नवंबर तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है. निर्धारित समय तक सहमति नहीं बनने पर 18 नवंबर का प्रदर्शन किया जाएगा. संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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