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बकाया भुगतान को लेकर ऊर्जा मित्रों में आक्रोश, 18 नवंबर को अर्धनग्न प्रदर्शन का ऐलान

यूनियन के अनुसार, 18 नवंबर को एक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जो 'ऊर्जा मित्र' के अधीक्षण अभियंता (सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) के क्षेत्रीय कार्यालय से शुरू होगा. यह मार्च रघुनाथ वर्मा चौक होते हुए मिश्रित भवन स्थित विद्युत महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के कार्यालय तक पहुंचेगा. यहां ऊर्जा मित्र अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.

झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

अब तक कोई ठोस पहल नहीं

प्रेस वार्ता में संघ के संस्थापक सह प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा कि ऊर्जा मित्र लंबे समय से अपने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. इस मुद्दे पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) और पावर ग्रिड सर्विस प्रोवाइडर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है.

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी