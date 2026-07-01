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कैंसर को नोटिफाएबल डिजीज घोषित करने और एसेंशियल ड्रग लिस्ट तय करने की सख्त जरूरत: डॉ. प्रज्ञा शुक्ला

नई दिल्ली: इंडियन कैंसर सोसाइटी (आईसीएस) दिल्ली की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कैंसर से जूझ रहे मरीजों नई प्रभावी कैंसर उपचार तकनीकों और मरीजों की पहुंच के बीच मौजूद खाई को पाटने को लेकर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के क्षेत्र में तेजी से वैज्ञानिक प्रगति हुई है, लेकिन महंगे इलाज, सीमित बीमा कवरेज, आधुनिक जांच सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण बड़ी संख्या में मरीज इन नई तकनीकों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.

कैंसर सर्वाइवर माह के अवसर पर आयोजित इस चर्चा में देश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कैंसर से जूझ रहे मरीज शामिल हुए. इस मौके पर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. प्रज्ञा शुक्ला ने कहा कि जब तक सबसे गरीब मरीज तक आधुनिकतम इलाज नहीं पहुंचेगा, तब तक कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी तरह सफल नहीं मानी जा सकती. इलाज में एक बड़ी अड़चन यह भी है कि कि हमारे देश में और कई राज्यों में अभी तक कैंसर को नोटीफिएबल डिजीज नहीं घोषित किया गया है. इसकी वजह से कैंसर के मरीजों का रियल डाटा सामने नहीं आ पाता और न ही डेटा के अनुसार नीतियां बन पाती हैं. किसी भी बीमारी को लेकर नीति निर्धारण बहुत जरूरी है.

डॉ. प्रज्ञा शुक्ला, क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख (ETV BHARAT)

कई राज्यों ने घोषित किया नोटीफिएबल डिजीज: उन्होंने बताया कि नोटीफिएबल डिजीज घोषित होने से कैंसर के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाज से संबंधित सभी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा. नोटीफिएबल डिजीज घोषित हुए बिना ये समस्या भी आती है कि उस बीमारी के लिए फंड कैसे एलोकेट होगा, या बीमारी की रोकथाम और जागरूकता के लिए कार्यक्रम कैसे चलाएंगे. साथ ही कार्यक्रम का इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं इसका कैसे पता लगाएंगे. इसलिए कैंसर का नोटीफिएबल डिजीज घोषित होना बहुत ही जरूरी है और इसे सरकार को जल्द से जल्द कर देना चाहिए. कई राज्यों ने कैंसर को नोटीफिएबल डिजीज घोषित भी कर दिया है. वहीं एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल होने के बाद कैंसरी की दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध रहेगी.