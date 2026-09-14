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सत्य निकेतन में गिरे पीजी के बगल वाली बिल्डिंग गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य निकेतन में गिरे पीजी के बगल वाली बिल्डिंग को बिना मलबा हटाए गिराये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप याचिका दायर कीजिए ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि गिरे हुए पीजी के बगल वाली बिल्डिंग को गिरा दिया गया. वहां पीजी का मलबा पड़ा था और वहां पीड़ित दबे हो सकते हैं. तब हाईकोर्ट ने पूछा कि आपकी सूचना का स्रोत क्या है. कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग गिराने के पहले प्रशासन ने बिल्डिंग गिराने के पहले तकनीकी आडिट किया होगा. आप याचिका दायर कीजिए ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

बता दें कि 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार क निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा था कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जाए. कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या किया गया ये कोर्ट को सूचित करें. हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया था कि हर दो साल के बाद दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. आखिर दिल्ली सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है.