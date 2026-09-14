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सत्य निकेतन में गिरे पीजी के बगल वाली बिल्डिंग गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा था कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य निकेतन में गिरे पीजी के बगल वाली बिल्डिंग को बिना मलबा हटाए गिराये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप याचिका दायर कीजिए ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि गिरे हुए पीजी के बगल वाली बिल्डिंग को गिरा दिया गया. वहां पीजी का मलबा पड़ा था और वहां पीड़ित दबे हो सकते हैं. तब हाईकोर्ट ने पूछा कि आपकी सूचना का स्रोत क्या है. कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग गिराने के पहले प्रशासन ने बिल्डिंग गिराने के पहले तकनीकी आडिट किया होगा. आप याचिका दायर कीजिए ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

बता दें कि 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार क निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा था कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जाए. कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या किया गया ये कोर्ट को सूचित करें. हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया था कि हर दो साल के बाद दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. आखिर दिल्ली सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राहत और बचाव कार्य पूरी गति से चल रहा है. हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस घटना के और मलबे में फंसे लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने पर चिंता जताते हुए कहा था कि मौत पर सनसनी पैदा नहीं करनी चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सर्कुलेट नहीं करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की. तब कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे.

बता दें कि जिस "Hostel Daze Boys PG” में हादसा हुआ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और वो स्टूडेंट हब है. इस पीजी में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलें थीं. ये हादसा 6 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे हुआ जिसके बाद मलबे में करीब कई छात्र दब गए.

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