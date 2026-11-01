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क्या है सबौर का वो 'जादुई सेंसर', जो मक्के की खेती में यूरिया की बर्बादी को पूरी तरह रोक देगा?

मक्के की खेती ( ETV Bharat )

भागलपुर: खेत में फसल की वास्तविक जरूरत जाने बिना यूरिया डालने के दिन अब धीरे-धीरे बदल सकते हैं. बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में वैज्ञानिक सेंसर आधारित तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं, जो बताएगी कि मक्के की फसल को कब और कितनी नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत है. इससे किसान अनुमान के बजाय फसल की असली मांग के अनुसार खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे.

अनावश्यक यूरिया पर लगेगी रोक