क्या है सबौर का वो 'जादुई सेंसर', जो मक्के की खेती में यूरिया की बर्बादी को पूरी तरह रोक देगा?
Sensor Technology in Maize Crops: बिहार में अब सेंसर बताएगा कि मक्के की फसल को कितनी यूरिया की जरूरत है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 1, 2026 at 6:20 PM IST
भागलपुर: खेत में फसल की वास्तविक जरूरत जाने बिना यूरिया डालने के दिन अब धीरे-धीरे बदल सकते हैं. बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में वैज्ञानिक सेंसर आधारित तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं, जो बताएगी कि मक्के की फसल को कब और कितनी नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत है. इससे किसान अनुमान के बजाय फसल की असली मांग के अनुसार खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे.
अनावश्यक यूरिया पर लगेगी रोक
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनावश्यक यूरिया डालने पर रोक लगेगी. खाद की बर्बादी कम होगी और खेती की लागत घटाने में मदद मिलेगी. विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग की ओर से रबी मक्का की दो किस्मों पर यह प्रयोग चल रहा है. वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि सेंसर की कितनी रीडिंग आने पर फसल में यूरिया का छिड़काव या टॉप ड्रेसिंग जरूरी होगा.
पारंपरिक तरीके की समस्या
खेती में खाद का इस्तेमाल अक्सर अनुमान के आधार पर किया जाता है. कई बार किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, तो कई बार फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल पाती. इसका सीधा असर उत्पादन, खेती की लागत और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है. सेंसर आधारित तकनीक अब इस समस्या का समाधान बन सकती है.
स्पैड मीटर से हो रही जांच
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में रबी मक्का की फसल पर विशेष प्रयोग किया जा रहा है. इसमें सेंसर आधारित एसपीएडी यानी स्पैड मीटर की मदद से पता लगाया जा रहा है कि फसल को वास्तव में कितनी नाइट्रोजन की जरूरत है. सस्य विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक श्रुति सुमन इस परियोजना पर काम कर रही हैं.
दो किस्मों पर फोकस
प्रयोग के लिए रबी मक्का की दो किस्में पायनियर 3526 और बाहुबली चुनी गई हैं. दोनों किस्मों में स्पैड मीटर के जरिए पौधों की स्थिति का नियमित आकलन किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य मक्के की फसल के लिए नाइट्रोजन का एक निश्चित और उपयुक्त स्तर यानी ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड निर्धारित करना है.
कैसे काम करती है तकनीक
बुवाई के 40 दिन बाद से पौधों की रीडिंग लेना शुरू किया जाता है. खेत के अलग-अलग प्लॉट में लगे पौधों की जांच स्पैड मीटर से की जाती है। प्राप्त रीडिंग के आधार पर तय होता है कि फसल को यूरिया की जरूरत है या नहीं. उदाहरण के लिए, अगर निर्धारित ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड 45 है और सेंसर की रीडिंग इससे कम आती है, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाएगी. रीडिंग अधिक होने पर अतिरिक्त यूरिया की जरूरत नहीं होगी.
किस्मों के अनुसार थ्रेशोल्ड
इस प्रयोग का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वैज्ञानिक रबी मक्का की अलग-अलग किस्मों के लिए नाइट्रोजन का उपयुक्त स्तर तय कर रहे हैं. इसके आधार पर यूरिया डालने का सही समय और मात्रा निर्धारित की जा सकेगी. अब पूरे खेत में एक समान मात्रा में खाद डालने के बजाय फसल की वास्तविक जरूरत के अनुसार इस्तेमाल संभव होगा.
धान और गेहूं में पहले भी सफलता
बिहार कृषि विश्वविद्यालय में इससे पहले धान और गेहूं की फसलों पर भी स्पैड मीटर आधारित प्रयोग हो चुके हैं. धान में उपयुक्त स्तर 37 से 38 के बीच पाया गया. इस तकनीक से पारंपरिक पद्धति की तुलना में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में लगभग 40 से 45 प्रतिशत सुधार दर्ज हुआ. गेहूं में यह सुधार 45 से 50 प्रतिशत और कुछ स्थितियों में 52 से 53 प्रतिशत तक रहा.
मक्का के लिए खास महत्व
श्रुति सुमन का मानना है कि रबी मक्का में भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. मक्का ऐसी फसल है जिसे अधिक नाइट्रोजन की जरूरत होती है. अगर वास्तविक जरूरत के मुताबिक यूरिया का समय और मात्रा तय हो जाए तो अनावश्यक खाद का इस्तेमाल कम किया जा सकता है. इससे किसानों की जेब तो बचेगी ही, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी.
"फिलहाल रबी मक्का की दोनों किस्मों पर प्रयोग जारी है, इसके जरिए ऑप्टिमम स्पैड स्तर निर्धारित करने और यह आकलन करने का प्रयास हो रहा है कि पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी नाइट्रोजन बचाई जा सकती है. अगर प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में यह तकनीक किसानों को यूरिया के अनावश्यक इस्तेमाल से बचाने और उत्पादन लागत कम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है."-श्रुति सुमन, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
ये भी पढ़ें-
मक्के के छिलके से बना कप-प्लेट देखा है कहीं, कैंसर से इनोवेशन की ये कहानी है खास
इथेनॉल प्लांट और मक्का की कीमतों को लेकर सत्ताधारी विधायकों ने सरकार को घेरा, उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन