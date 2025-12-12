ETV Bharat / state

रायबरेली में बेटी के सामने उर्दू टीचर की गोली मारकर हत्या, दो हत्यारों का सुराग ढूंढ रही पुलिस

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि उर्दू पढ़ाने वाले 45 वर्षीय शिक्षक मुर्तजा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे.

रायबरेली: पुरानी रंजिश के चलते दिन दिहाड़े शुक्रवार को एक उर्दू टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि एक मदरसे में उर्दू पढ़ाने वाले 45 वर्षीय शिक्षक मुर्तजा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में दो आरोपियों की तलाश की जा रही है.

सीएचसी के पास हुई वारदात: एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि यह वारदात डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीएचसी के पास हुई. यहां मदरसे में उर्दू पढ़ाने वाले मुर्तजा (45 वर्ष) पुत्र मुस्तफा निवासी पूरे पाठक मजरे बिन्नावां थाना नसीराबाद, अपनी बेटी को ससुराल से लेकर लौट रहे थे. तभी कुछ बदमाशों ने उनको गोली मार दी.

बेटी ने बताए हत्यारों के नाम: गोली लगने से घायल मुर्तजा ने दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मुर्तजा की बेटी ने दो लोगों के नाम बताए और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या: इस मामले में एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3.30 बजे थाना डीह क्षेत्र अन्तर्गत सीएचसी के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. उनकी पहचान उर्दू टीचर मुर्तजा (उम्र करीब 45 वर्ष) पुत्र मुस्तफा के रूप में हुई. पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी अजूब पुत्र सलमान, नईम पुत्र अजूब निवासी पूरे पाठक मजरे बिन्नावां थाना नसीराबाद रायबरेली ने गोली मारकर हत्या कर दी है.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत: ने उन्होंने कहा कि थाना डीह फॉरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मुर्तजा अपनी बेटी इशरतजहां की ससुराल गयी थे. वहां से वह अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे. परिजनों की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

