भवन नहीं.. शौचालय नहीं.. पानी नहीं.. ETV Bharat की रियलिटी चेक में बिहार के इस सरकारी स्कूल में मिली कई कमियां
मुजफ्फरपुर के महुआरा में स्कूल भवन नहीं होने से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं. 14 सालों का इंतजार जारी है. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 27, 2026 at 5:35 PM IST
मुजफ्फरपुर: ईटीवी भारत की टीम शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अतरार पंचायत स्थित महुआरा गांव पहुंची. यहां उर्दू प्राथमिक विद्यालय महुआरा में 60 बच्चे नामांकित हैं, जो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सजग हैं और इस उम्र में भी पढ़ाई की अहमियत समझते हैं. वहीं शिक्षक भी उनको पढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की घोर कमी ने इन बच्चों के सपनों की उड़ान को धीमा कर दिया है.
आम के पेड़ के नीचे स्कूल
किसी के हाथ में किताब है, तो किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना तो कोई शिक्षक बनकर दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन इन नन्हे बच्चों की पढ़ाई का ठिकाना कोई पक्का स्कूल भवन नहीं है, बल्कि आम के पेड़ की छांव है.
एक ब्लैकबोर्ड के दो हिस्सों में पढ़ाई
ब्लैकबोर्ड भी ऐसा कि शिक्षक जुगाड़ से उसके दो हिस्से बनाकर एक तरफ गणित और दूसरी तरफ उर्दू पढ़ाते हैं. शिक्षकों के अनुसार, रोजाना करीब 70 प्रतिशत बच्चे पढ़ने आते हैं. इसके बावजूद विद्यालय में न अपनी जमीन है, न भवन और न ही बच्चों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं.
60 बच्चों पर 4 शिक्षक
एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इस विद्यालय के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं. चार शिक्षक सीमित संसाधनों में बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय की बदहाली उनकी मेहनत के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है.
बांध बनने के बाद बदली जगह
प्रधान शिक्षिका अफसाना खातून ने बताया कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी. पहले यह बागमती नदी के उस पार संचालित होता था. वर्ष 2012 के आसपास बांध बनने और गांव के विस्थापित होने के बाद विद्यालय को इस पार लाया गया. तब से यह मोहम्मद अजमल के दरवाजे के बाहर आम के पेड़ के नीचे चल रहा है.
"विद्यालय के पास अपनी जमीन नहीं होने के कारण भवन का निर्माण नहीं हो सका है. विद्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बातें होती हैं, लेकिन प्रस्तावित जगह यहां से करीब दो किलोमीटर दूर है. ऐसे में छोटे बच्चों के लिए वहां जाकर पढ़ाई करना मुश्किल होगा. विद्यालय की समस्या से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है."-अफसाना खातून, प्रधान शिक्षिका, उर्दू प्राथमिक विद्यालय महुआरा
शिक्षकों की जद्दोजहद
विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं. लोहे के रॉड से तैयार किए गए ब्लैकबोर्ड को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ाई कराई जाती है. एक हिस्से में गणित के सवाल लिखे जाते हैं, तो दूसरे हिस्से में उर्दू की पढ़ाई होती है. चार शिक्षकों के भरोसे कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की पढ़ाई चल रही है.
ग्रामीण के दरवाजे के बाहर लगती है कक्षा
शिक्षक मो. अनीश ने बताया कि वे कई वर्षों से यहां पढ़ा रहे हैं. बांध बनने से पहले विद्यालय नदी के उस पार था. बांध निर्माण के बाद गांव के लोगों को विस्थापित होकर इस तरफ बसना पड़ा. इसके बाद विद्यालय भी मोहम्मद अजमल के दरवाजे के बाहर आम के पेड़ के नीचे संचालित होने लगा.
"यहां पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश होने पर विद्यालय बंद करना पड़ता है और बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है. पीने के पानी के लिए भी उन्हें घर जाना पड़ता है. शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को बीच पढ़ाई में घर जाना पड़ता है. विद्यालय के पास न अपनी भूमि है और न ही भवन है."- मो. अनीश,शिक्षक, उर्दू प्राथमिक विद्यालय महुआरा
शिक्षक विश्वजीत कुमार बताते हैं कि बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं और प्रतिदिन स्कूल आते हैं. हमारी कोशिश बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की होती है. स्कूल बनाने के लिए भूमि नहीं होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है. हम यही चाहते हैं कि जो भी सुविधा है, उसी में बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जा सके.
"भूमिहीन विद्यालय है. प्यास लगे या टॉयलेट जाना हो तो बच्चों को अपने घर जाना पड़ता है. पढ़ाई के बीच में घर जाना बच्चों की मजबूरी होती है. हमारी मजबूरी है कि व्यवस्था नहीं होने के कारण हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं. मैं बीपीएससी शिक्षक हूं और यहां तीन सालों से पढ़ा रहा हूं."-विश्वजीत कुमार, शिक्षक
बारिश में कॉपी-किताब भीग जाती है- छात्र
विद्यालय की बदहाली का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. चौथी कक्षा के छात्र मोहम्मद रसीर ने बताया कि वह पढ़-लिखकर शिक्षक बनना चाहता है, ताकि अपने जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके. लेकिन स्कूल की स्थिति के कारण उसे पढ़ाई में काफी परेशानी होती है.
"तेज धूप में बैठकर पढ़ना पड़ता है. बारिश होने पर कॉपी-किताब भीग जाती है. शौचालय जाने के लिए बीच क्लास से घर जाना पड़ता है. पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है."- मोहम्मद रसीर, छात्र
"मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं. विद्यालय में किसी तरह की सुविधा नहीं है. शौचालय जाने के लिए भी घर जाना पड़ता है. ऐसी स्थिति में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है."- एकरा फातिमा,छात्रा
जमीन और राशि के इंतजार में भवन
ग्रामीण मतीन अशरफ के अनुसार, बच्चों की परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के लिए जमीन दान करने की पहल की है. इसके बावजूद कागजी अड़चनों के कारण निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि विद्यालय के लिए जमीन और भवन निर्माण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार को जानकारी दी गई है.
"जमीन उपलब्ध होने और राशि मिलने के बाद भवन निर्माण कराया जाएगा. सरकार को जानकारी दे दी गई है."- कुमार अरविंद सिन्हा,जिला शिक्षा पदाधिकारी
कब खत्म होगा इंतजार?
अब सवाल यह है कि जमीन और राशि की प्रक्रिया पूरी होने तक इन बच्चों की पढ़ाई कब तक आम के पेड़ के नीचे चलती रहेगी? करीब छह दशक पहले स्थापित विद्यालय के बच्चों को आज भी एक सुरक्षित कक्षा, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है.
शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी नियमित स्कूल आ रहे हैं और उनके सपने भी बड़े हैं. जरूरत अब इस बात की है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन उनकी पढ़ाई को सम्मानजनक माहौल देने के लिए ठोस पहल करे.
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