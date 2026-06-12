ETV Bharat / state

शहरी सेवा शिविर का आगाज: एक ही छत के नीचे मिलेगी 10 विभागों की सेवाएं, कलेक्टर बोलीं- हर शिकायत का समय पर होगा समाधान

चित्तौड़गढ़ और कुचामन में शहरी सेवा शिविर का आगाज. जानिए क्या होगा खास...

urban service camps
शिविर का अवलोकन करती जिला कलेक्टर (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़/कुचामन: राजस्थान सरकार की पहल के तहत जिले में शुक्रवार से ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026 का शुभारंभ हो गया. 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके निकट ही उपलब्ध कराना तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. शिविर के प्रथम दिन नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर समयबद्ध समाधान किया जाए.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन से संवाद कर उनकी शिकायतें और सुझाव भी सुने. शिविर में पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया. पट्टे प्राप्त करने वाले नागरिकों ने राज्य सरकार की इस पहल को आमजन के लिए राहतकारी और सुविधाजनक बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की. इन शिविरों में राजस्व, नगर परिषद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जलदाय, विद्युत, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय व धन दोनों की बचत होगी.

पढ़ें: ग्रामीण सेवा शिविर का नजारा देख चौंके मंत्री दिलावर, लगाया एसडीएम को फोन...जानिए मामला

विशेष स्वच्छता अभियान: इधर, शहरी सेवा शिविरों के साथ नगर परिषद द्वारा विशेष स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन अभियान की भी शुरुआत की गई है. इसके तहत सड़कों की मरम्मत, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार, नालियों की सफाई एवं मरम्मत, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन का लक्ष्य शिविर अवधि के दौरान शहर को अधिक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाना है.

नगर परिषद में आयोजित शिविर के अवसर पर उपखंड अधिकारी बीनू देवल, नगर परिषद आयुक्त रविंद्रसिंह यादव, भाजपा नेता गौरव त्यागी, हर्षवर्धन सिंह, अनिल ईनाणी, कमलेश आमेरिया, रवि विरानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

urban service camps
कुचामन में आमजन को राहत देने वाले सेवा शिविर-2026 का शुभारंभ (ETV Bharat Kuchaman)

कुचामन में आमजन को राहत देने वाले सेवा शिविर-2026 का शुभारंभ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार से प्रदेशभर में शहरी सेवा शिविर-2026 और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हो गई. डीडवाना में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ पुरानी पंचायत समिति भवन में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने किया.

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाना है. 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जिले के सभी शहरी निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे.

शिविरों में पट्टे जारी करने, भवन निर्माण स्वीकृति, नामांतरण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, कुसुम योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं. इसके अलावा शहरों में साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, नालियों और सीवर लाइनों की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

TAGGED:

URBAN SERVICE CAMPS IN CHITTORGARH
ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर
विशेष स्वच्छता अभियान
URBAN SERVICE CAMPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.