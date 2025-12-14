ETV Bharat / state

शहरी समस्याओं के समाधान के लिए लगेंगे शिविर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए नगरीय निकाय और UIT करेंगे मंथन

शहरी समस्या समाधान शिविर का होगा आयोजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: यूडी टैक्स से लेकर कचरा संग्रहण तक की सारी समस्याओं के समाधान के लिए 16 दिसंबर से शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा. इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी नगरीय निकायों और यूआईटी को एक साथ मिलकर मंथन करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए 16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय 'शहरी समस्या समाधान शिविर-2025' आयोजित कर रही है. इस संबंध में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट में नवाचार किए जा रहे हैं. अर्बन डेवलपमेंट डिपार्मेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी म्युनिसिपल बोर्ड और यूआईटी की बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी कमिश्नर और सीईओ शामिल रहे. इसके साथ ही नगरीय निकायों में आमजन की समस्या समाधान के लिए 16 दिसंबर से शिविर शुरू हो रहे हैं. राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण में शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)