शहरी समस्याओं के समाधान के लिए लगेंगे शिविर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए नगरीय निकाय और UIT करेंगे मंथन

16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय 'शहरी समस्या समाधान शिविर-2025' का आयोजन होगा.

शहरी समस्या समाधान शिविर का होगा आयोजन
शहरी समस्या समाधान शिविर का होगा आयोजन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
जयपुर: यूडी टैक्स से लेकर कचरा संग्रहण तक की सारी समस्याओं के समाधान के लिए 16 दिसंबर से शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा. इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी नगरीय निकायों और यूआईटी को एक साथ मिलकर मंथन करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए 16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय 'शहरी समस्या समाधान शिविर-2025' आयोजित कर रही है.

इस संबंध में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट में नवाचार किए जा रहे हैं. अर्बन डेवलपमेंट डिपार्मेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी म्युनिसिपल बोर्ड और यूआईटी की बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी कमिश्नर और सीईओ शामिल रहे. इसके साथ ही नगरीय निकायों में आमजन की समस्या समाधान के लिए 16 दिसंबर से शिविर शुरू हो रहे हैं. राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण में शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. अधिकारी-कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव की पैनी नजर, 10 बिंदुओं पर करेंगे कामकाज का रिव्यू

उसी दिन निस्तारण, रिजेक्शन पर अनिवार्य स्पष्टीकरण : वहीं, यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने निर्देश दिए कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी प्रकरण को रिजेक्ट करने की स्थिति में स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया. साथ ही बताया कि शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट और शिथिलताएं इन शिविरों में भी यथावत लागू रहेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य इन शिविरों के माध्यम से शहरी नागरिकों को एक ही स्थान पर त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है.

अब तक के निस्तारण का लेखा-जोखा :

  1. पट्टों के निस्तारित प्रकरण : 39 हजार 800
  2. नाम हस्तांतरण : 10 हजार 30
  3. यूडी टैक्स : 3 हजार 987
  4. भवन मानचित्र : 3 हजार 554
  5. भूखंड उप-विभाजन/पुनर्गठन : 1 हजार 753
  6. निर्माण अवधि विस्तार : 776
  7. भू-उपयोग परिवर्तन : 423
  8. घर-घर कचरा संग्रहण : 43 हजार 269
  9. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पहली किस्त : 4 हजार 977

