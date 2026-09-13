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ताजनगरी के दो लाख बकाएदारों पर 400 करोड़ का टैक्स बकाया, वसूली के लिए निगम ने बनाई ये योजना

आगरा: इन दिनों पूरे प्रदेशभर के निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स और अन्य बकाया टैक्स की वसूली के लिए शासन की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चलाई जा रही है. सिर्फ आगरा शहर की बात करें तो यहां 2 लाख बकायादार हैं जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. निगम ने लंबे समय से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और सीवर टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों की सूची तैयार कराई. जिसके बाद ऐसे लोगों से सीधा संपर्क किया. उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि सरकार की ओटीएस योजना का लाभ लें.

15 दिसंबर तक मिलेगा योजना का लाभ

बता दें कि योगी सरकार ने 15 अगस्त से प्रदेश के सभी नगर निगमों के हाउस टैक्स और अन्य टैक्स के बकाया को लेकर एकमुश्त समाधान योजना शुरू की. जिसमें पात्र बकाएदार उपभोक्ता 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जिससे उन्हें 15 दिसंबर तक संचालित इस ओटीएस योजना का लाभ मिल सकेगा. इस स्कीम से एक ओर जहां नगर निगम बकाया टैक्स जमा कराकर राजस्व हानि कम करेगा. वहीं, उपभोक्ताओं को ओटीएस में शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ भी मिल रहा है.

सीटीओ शिव कुमार गौतम (Video Credit; ETV Bharat)

आगरा नगर निगम के चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर (CTO) शिव कुमार गौतम ने बताया कि निगम में हरीपर्वत जोन, लोहामंडी जोन, छत्ता जोन और ताजगंज जोन हैं. चारों जोन में हेल्प डेस्क बनाई हैं. जहां पर बकाएदार करदाताओं को ओटीएस योजना की पात्रता, आवेदन और बकाया कर जमा करने की पूरी जानकारी दी जा रही है. उन्हें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है. यह भी बताया जा रहा है.