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निकाय चुनाव पर खास रिपोर्ट: 'शहर सरकार' पर किसका कब्जा, भाजपा-कांग्रेस की साख का इम्तिहान, विधानसभा चुनाव का 'सेमीफाइनल'

कहां-कहां होंगे चुनाव, क्या होंगे मुद्दे, क्या कहते हैं नेता और जानकार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में 15 से अधिक नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित है. ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महज स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत और जनता के मूड को परखने का बड़ा मौका होंगे. भाजपा जहां प्रदेश की सत्ता का फायदा उठाकर शहरी निकायों में अपना विस्तार करना चाहेगी, वहीं कांग्रेस के सामने सरकार की तीन साल की कार्यशैली को मुद्दा बनाकर अपनी सियासी जमीन बचाने और वापसी का रास्ता तैयार करने की चुनौती होगी.

चुनावी रण में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जलभराव और नागरिक सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध और युवाओं की नाराजगी भी राजनीतिक हथियार बन सकती है. भाजपा बूथ स्तर पर अपनी तैयारी का दावा कर रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में सवाल है कि शहरों की जनता विकास और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी या स्थानीय नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती बनेगी. कहां-कहां होंगे चुनाव, क्या होंगे मुद्दे, क्या कहते हैं नेता और जानकार, देखिए खास रिपोर्ट-