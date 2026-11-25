निकाय चुनाव पर खास रिपोर्ट: 'शहर सरकार' पर किसका कब्जा, भाजपा-कांग्रेस की साख का इम्तिहान, विधानसभा चुनाव का 'सेमीफाइनल'
कहां-कहां होंगे चुनाव, क्या होंगे मुद्दे, क्या कहते हैं नेता और जानकार, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:17 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में 15 से अधिक नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित है. ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महज स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत और जनता के मूड को परखने का बड़ा मौका होंगे. भाजपा जहां प्रदेश की सत्ता का फायदा उठाकर शहरी निकायों में अपना विस्तार करना चाहेगी, वहीं कांग्रेस के सामने सरकार की तीन साल की कार्यशैली को मुद्दा बनाकर अपनी सियासी जमीन बचाने और वापसी का रास्ता तैयार करने की चुनौती होगी.
चुनावी रण में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जलभराव और नागरिक सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध और युवाओं की नाराजगी भी राजनीतिक हथियार बन सकती है. भाजपा बूथ स्तर पर अपनी तैयारी का दावा कर रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में सवाल है कि शहरों की जनता विकास और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी या स्थानीय नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती बनेगी. कहां-कहां होंगे चुनाव, क्या होंगे मुद्दे, क्या कहते हैं नेता और जानकार, देखिए खास रिपोर्ट-
4 नगर निगम, 5 नगरपालिका और 8 नगर पंचायत
नगर निगम- बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली
नगर पालिका- जामुल, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा और खैरागढ़
नगर पंचायत- प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, तमनार (नवगठित) एवं बड़ी करेली (नवगठित)
बूथ से मैदान तक
फिलहाल चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस जहां कार्यकर्ता सम्मेलनों और बैठकों के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी है, वहीं भाजपा बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पहुंच बनाने का दावा कर रही है.
दीपक बैज ने बताई कांग्रेस की तैयारी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है. आने वाले समय में जिन नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकें आयोजित की जाएंगी.
कांग्रेस की चुनावी तैयारी
- कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए चुनावी सक्रियता बढ़ा रही है
- कांग्रेस वादाखिलाफी, महंगाई और बेरोजगारी को बना रही चुनावी मुद्दा
- स्थानीय मुद्दों में अपराध, नशा, बिजली और बुलडोजर कार्रवाई पर भी फोकस
- चुनाव प्रभावित करने और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया
- नए युवा मतदाताओं के नाम नहीं जोड़ने का आरोप
इन मुद्दों को जनता तक ले जा रही कांग्रेस
निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की फेहरिस्त तैयार कर ली है. कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों और वादाखिलाफी से परेशान है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि पार्टी महंगी बिजली, रोजगार संकट, महंगाई, बढ़ते अपराध, नशे की समस्या और स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है.
भाजपा को कई नगरीय निकायों में अपनी हार का डर सता रहा है और इसी वजह से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. भिलाई, वैशाली नगर, जामुल और बिरगांव में नए युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने से रोका जा रहा है- धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता
बीजेपी का पलटवार
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. शताब्दी पांडे का कहना है कि कांग्रेस को सरकार की नाकामी गिनाने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. पार्टी ने नगरीय निकायों में हुए कामकाज और महापौरों की भूमिका पर सवाल उठाए. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार रही और जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि स्थापित रहे, वहां की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. कांग्रेस के कार्यकाल में महापौर को धरने पर बैठना पड़ा और पार्षद लगातार शिकायतें करते रहे. विकास कार्यों के लिए आने वाली राशि का सही उपयोग नहीं हुआ और शिकायतों का अंबार लगा रहा.
भाजपा की चुनावी तैयारी पिछले चुनाव के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाती है. पार्टी को चुनाव के समय भागमभाग करने की जरूरत नहीं पड़ती. बूथ स्तर पर संगठन की तैयारी चल रही है. प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, समय-समय पर बैठकें और समीक्षा हो रही हैं. सभी समितियों का गठन हो चुका है और मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है.- शताब्दी पांडे, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
भाजपा की तैयारी
- प्रदेश में सत्ता में आने के बाद के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी बीजेपी
- बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे
- चुनाव वाले ज्यादातर निकायों में कांग्रेस काबिज, ऐसे में वहां की नाकामी बनेगी मुद्दा
- बीजेपी ने महापौर और पार्षदों की शिकायतों का मुद्दा बनाया
- विकास राशि के उपयोग को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए
- बीजेपी कई तरह की बैठकें ले रही हैं, चुनाव प्रभारी दौरे पर भी हैं
राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं?
राजनीतिक जानकारों की नजर में नगरीय निकाय चुनाव को सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई के रूप में नहीं देखा जा सकता. आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण होंगे. भाजपा के तीन साल के कार्यकाल का जनता के बीच कितना असर है और सरकार की योजनाओं से लोगों को कितना लाभ मिला है, इसका संकेत निकाय चुनाव के परिणामों से मिल सकता है.
इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है. भाजपा अपने तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और योजनाओं की सफलता जनता के सामने रखेगी, जबकि कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाकर उसे घेरने की कोशिश करेगी. चुनाव के परिणाम यह भी बताएंगे कि जनता सरकार से कितनी संतुष्ट है और कितनी असंतुष्ट.- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
असल मुद्दे क्या होंगे?
राजनीतिक दल भले ही प्रदेश सरकार के कामकाज और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को चुनावी मुद्दा बनाएं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की सबसे बड़ी ताकत स्थानीय मुद्दे ही होते हैं. वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक आम मतदाता के लिए सड़क, पानी, बिजली, सफाई, जलभराव, नाली और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं.
उचित शर्मा के मुताबिक, नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय जरूरतें और मूलभूत सुविधाएं ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं. हालांकि कई बार राजनीतिक दल राज्य सरकार की उपलब्धियों और विफलताओं को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं.
युवा मतदाताओं की भूमिका
इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. सोशल मीडिया, रील और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा अब केवल चुनावी चर्चा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि सीधे जनप्रतिनिधियों और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं. उचित शर्मा के मुताबिक, युवाओं की बदलती राजनीतिक भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. देशभर में युवाओं के मुद्दे चर्चा के केंद्र में आए हैं. यही वजह है कि राजनीतिक दल युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा की सक्रियता और युवाओं को जोड़ने के लिए चलाई जा रही 25 दिवसीय मिशन का भी उल्लेख किया.
व्यक्तिगत छवि का भी असर
निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न और परंपरागत वोट बैंक की अपनी अहमियत होती है, लेकिन स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि भी नतीजों को प्रभावित करती है. जनता के बीच उसकी उपलब्धता, व्यवहार, सामाजिक संबंध और क्षेत्र में किए गए काम चुनावी जीत-हार का आधार बन सकते हैं. उचित शर्मा के मुताबिक, कई बार निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर अपनी ताकत दिखाते हैं. इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
दिसंबर 2026 में प्रस्तावित चुनाव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर के अनुसार, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दिसंबर 2026 में उन नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है. इसके अतिरिक्त नवगठित नगरीय निकायों में भी आम निर्वाचन कराया जाना है.
कुल मिलाकर दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अहम परीक्षा साबित हो सकते हैं.