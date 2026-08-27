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Special: निकाय चुनाव में टिकट से पहले कुंडली की 'स्क्रीनिंग'! ज्योतिषाचार्यों के दरबार में पहुंच रहे दावेदार, पूछ रहे- राजयोग है तो क्या जीत पक्की?

निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने की तैयारी कर रहे दावेदार राजनीतिक समीकरणों के साथ अपने ग्रह-नक्षत्रों के समीकरण तलाश रहे हैं. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

नगर निकाय चुनाव 2026, URBAN LOCAL BODY CANDIDATES
निकाय चुनाव में टिकट से पहले कुंडली की 'स्क्रीनिंग'. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 8:57 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में निकाय चुनाव का माहौल बनने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में टिकट की दौड़ तेज हो गई है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में भाग्य आजमाने की तैयारी कर रहे दावेदार अब राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ अपने ग्रह-नक्षत्रों के समीकरण भी तलाश रहे हैं. टिकट मिलेगा या नहीं, टिकट मिला तो जीत होगी या नहीं और आगे चलकर मेयर, चेयरमैन जैसे पदों तक पहुंचने का योग है या नहीं, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए कई उम्मीदवार ज्योतिषाचार्यों की शरण में पहुंच रहे हैं.

'ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यं हरन्ति च।
ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्॥'

शास्त्रों में ग्रहों को व्यक्ति की उन्नति और अवनति का प्रमुख कारक माना गया है. माना जाता है कि ग्रह ही व्यक्ति को राज्य, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा और सफलता प्रदान करते हैं और ग्रह ही उससे ये सब छीन भी सकते हैं. राजा को रंक और सामान्य व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने की क्षमता भी ग्रहों की स्थिति और दशाओं में निहित मानी गई है. यही कारण है कि चुनावी राजनीति में भी कई दावेदार अपनी कुंडली में बन रहे राजयोग, ग्रहों की दशा और गोचर की स्थिति को समझने के लिए ज्योतिषाचार्यों से परामर्श लेने पहुंच रहे हैं.

यह बोले ज्योतिषाचार्य... (ETV Bharat jaipur)

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'टिकट मिलेगा या नहीं... जीतेंगे या हारेंगे?' : चुनावी दौर में उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उनके मुकद्दर में क्या लिखा है? क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी? अगर टिकट मिला तो क्या जीत हासिल होगी? कुंडली में राजयोग है या नहीं? कौन-सी महादशा और अंतर्दशा चल रही है और ग्रहों की स्थिति राजनीति में सफलता का संकेत दे रही है या नहीं इन्हीं सवालों को लेकर उम्मीदवार परामर्श लेने पहुंच रहे हैं. ज्योतिषविद् डॉ. मनोज गुप्ता के मुताबिक कुंडली में दशम भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा के भाव की स्थिति, छठे भाव में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि और चल रही दशा-अंतर्दशा जैसे पहलुओं को देखा जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यदि ये स्थितियां अनुकूल हों और प्रबल राजयोग बन रहा हो तो व्यक्ति को राजनीतिक सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है.

नगर निकाय चुनाव 2026, URBAN LOCAL BODY CANDIDATES
प्रत्याशियों के सवाल. (ETV Bharat gfx)

टिकट न मिले तो भी जीत का दावा! : डॉ. गुप्ता का कहना है कि कई बार कुंडली में जीत के प्रबल योग होने के बावजूद राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिल पाता. ऐसे में ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार टिकट ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं माना जाता. कुंडली में प्रबल राजयोग हो तो व्यक्ति किसी अन्य रास्ते से भी राजनीतिक सफलता हासिल कर सकता है. यही वजह है कि कुछ दावेदारों के लिए ज्योतिषीय परामर्श का सवाल केवल टिकट तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय या किसी अन्य राजनीतिक विकल्प के जरिए चुनाव लड़ने पर क्या परिणाम रहेंगे?

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सामने वाले प्रत्याशी की कुंडली भी तलाश रहे दावेदार : चुनावी ज्योतिष का एक दिलचस्प पहलू ये भी सामने आया है कि अब कुछ उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी की जन्मतिथि और कुंडली की जानकारी भी जुटाकर ज्योतिषाचार्यों तक पहुंच रहे हैं. मकसद है कि अपनी कुंडली और सामने वाले प्रत्याशी की कुंडली की तुलनात्मक स्थिति जानना. ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री ने बताया कि केवल एक उम्मीदवार की कुंडली देखकर जीत का अनुमान लगाने में एक चुनौती ये रहती है कि सामने वाले प्रत्याशी की ग्रह स्थिति कैसी है, ये पता नहीं होता. प्रतिद्वंद्वी के ग्रह और दशाएं ज्यादा मजबूत हों तो चुनावी परिणाम का आकलन बदल सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान को गोपनीय रखा जाता है.

नगर निकाय चुनाव 2026, URBAN LOCAL BODY CANDIDATES
ग्रहों का गणित. (ETV Bharat gfx)

युवा सबसे ज्यादा उत्साहित : निकाय चुनाव में इस बार राजनीति में नई शुरुआत करने को लेकर युवा वर्ग भी उत्साहित नजर आ रहा है. वार्ड पार्षद बनकर राजनीतिक सफर शुरू करने की इच्छा रखने वाले कई युवा ये जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में राजनीति का कितना योग है और क्या भविष्य में वे मेयर, चेयरमैन या उससे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंच सकते हैं. विनोद शास्त्री ने बताया कि कुछ लोग स्वयं ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन परामर्श ले रहे हैं. कई दावेदार अपने स्थान पर किसी परिचित को भेजकर भी कुंडली दिखा रहे हैं, ताकि उनकी पहचान सार्वजनिक न हो.

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'हर ग्रह बन सकता है राजयोग का कारक' : विनोद शास्त्री के मुताबिक राजनीति में केवल एक ग्रह को देखकर राजयोग का निर्धारण नहीं किया जाता. सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु, केतु और शनि सभी ग्रह अलग-अलग परिस्थितियों में राजनीतिक सफलता के कारक बन सकते हैं. ग्रहों के संयोजन और कुंडली के विभिन्न भावों में उनकी स्थिति से राजयोग का निर्माण माना जाता है. विष्णु योग, राजलक्ष्मी योग, राजश्री योग और विपरीत राजयोग जैसे योगों का भी ज्योतिष में उल्लेख मिलता है. विपरीत राजयोग में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति को सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है. ऐसे योगों के आधार पर ज्योतिषाचार्य उम्मीदवारों को चुनावी रणनीति और ग्रहों की शांति से जुड़े उपायों की सलाह भी देते हैं.

संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री
संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री (ETV Bharat Jaipur)

राहु तीसरे या दसवें भाव में तो राजनीति में बढ़त की मान्यता : वेदाचार्य योगेश पारीक के अनुसार राहु को मायावी ग्रह माना जाता है और ज्योतिषीय मान्यताओं में इसकी स्थिति को राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. तीसरे भाव में राहु को साहस, पराक्रम और संघर्ष के क्षेत्र में प्रभावी माना जाता है. वहीं, दसवें भाव में राहु को लेकर ज्योतिष में प्रसिद्ध मान्यता है कि ये व्यक्ति को बड़े स्तर पर प्रभाव और पहचान दिला सकता है. उन्होंने राहु को लेकर पौराणिक संदर्भ देते हुए कहा कि राहु ने अपना रूप बदलकर अमृत प्राप्त किया था. इसी तरह कुंडली में सकारात्मक राहु वाले व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व और रणनीति में बदलाव करने की क्षमता रखने वाला माना जाता है.

निकाय चुनाव में टिकट से पहले पहुंच रहे उम्मीदवार
निकाय चुनाव में टिकट से पहले पहुंच रहे उम्मीदवार (ETV Bharat Jaipur)

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सूर्य मजबूत तो नेतृत्व और प्रभाव का योग : वेदाचार्य के अनुसार राजनीति में सूर्य को नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और प्रभाव का कारक माना जाता है. सूर्य स्वराशि में हो, केंद्र का स्वामी हो या उच्च स्थिति में हो तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ये व्यक्ति के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर सकता है. सूर्य और राहु की मजबूत स्थिति को राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. निकाय चुनाव में जीत आखिरकार जनता के वोट, उम्मीदवार की छवि, संगठन, राजनीतिक समीकरण और जमीनी मेहनत से तय होती है, लेकिन चुनावी अनिश्चितता के बीच अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होने की चाह ने ज्योतिष को भी उम्मीदवारों के लिए एक दिलचस्प 'सपोर्ट सिस्टम' बना दिया है. टिकट की दौड़ में लगे दावेदार जहां राजनीतिक आकाओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वहीं कुछ अपने सितारों का हाल जानने ज्योतिषाचार्यों के दरबार में भी पहुंच रहे हैं यानी निकाय चुनाव में इस बार सिर्फ टिकट की स्क्रीनिंग नहीं, कुंडली की भी स्क्रीनिंग हो रही है और दावेदार जानना चाहता है कि उसके सितारे इस बार उसके पक्ष में हैं या नहीं.

ज्योतिषाचार्यों के दरबार में पहुंच रहे दावेदार
ज्योतिषाचार्यों के दरबार में पहुंच रहे दावेदार (ETV Bharat Jaipur)
Last Updated : August 27, 2026 at 8:57 PM IST

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