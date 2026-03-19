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छत्तीसगढ़ में नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2026 पारित, अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार

छत्तीसगढ़ विधानसभा से नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पास हो गया है. इस विधेयक से विकास को बढ़ावा मिलेगा.

Chhattisgarh Legislative Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 7:15 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अव्यवस्थित विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस कानून के जरिए अब शहरी विकास को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने और अवैध प्लॉटिंग पर लगाम कसने की तैयारी है.

सुनियोजित विकास पर सरकार का फोकस

सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के बीच योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि अब तक सीमित एजेंसियों के भरोसे विकास योजनाएं तैयार होने से कई शहरों में अनियंत्रित विस्तार और अव्यवस्थित बसाहट की स्थिति बन गई है.

एजेंसियों का दायरा बढ़ाने का फैसला

संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-38 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब नगर विकास योजनाएं तैयार करने के लिए सिर्फ विकास प्राधिकरण ही नहीं, बल्कि राज्य शासन के अभिकरणों और सरकारी कंपनियों को भी अधिकृत किया जाएगा. इससे योजनाओं की संख्या बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी.

नई संस्थाओं की होगी भागीदारी

अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसे संस्थान भी नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भाग ले सकेंग. सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

दूसरे राज्यों के मॉडल से प्रेरणा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मल्टी-एजेंसी मॉडल के जरिए बेहतर शहरी विकास देखने को मिला है. खासतौर पर अहमदाबाद में रिंग रोड जैसी योजनाएं सुनियोजित विकास का उदाहरण हैं. छत्तीसगढ़ भी इसी मॉडल को अपनाकर अपने शहरों को व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

रायपुर मास्टर प्लान बना उदाहरण

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी बताया कि रायपुर मास्टर प्लान के तहत एमआर 43 मार्ग का निर्माण नगर विकास योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस व्यवस्था की उपयोगिता को दर्शाता है.

अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी लगाम

सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि इस संशोधन के जरिए अवैध प्लॉटिंग पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाए. साथ ही उद्योगों और आवास के लिए व्यवस्थित भूखंड उपलब्ध कराकर निवेश और विकास को बढ़ावा दिया जाए. इस विधेयक के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में शहरी विकास का मॉडल अधिक संगठित और तेज होगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे शहरों का विस्तार नियंत्रित रहेगा, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी.

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