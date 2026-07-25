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निकायों में EO नियुक्तियां रद्द, बेरोज़गार संघ के आंदोलन के बीच सरकार का यू-टर्न

शहरी विकास विभाग ने 17 जुलाई को जारी प्रभारी अधिशासी अधिकारियों (EO) की सभी 34 नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं.

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उत्तराखंड सचिवालय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 9:10 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी (ईओ) की नियुक्तियों को लेकर छिड़ा विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है. विभाग ने 17 जुलाई 2026 को जारी प्रभारी अधिशासी अधिकारियों की सभी 34 नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं. शनिवार को जारी आदेश के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. दूसरी ओर उत्तराखंड बेरोज़गार संघ ने इसे अपने आंदोलन और लगातार बनाए गए दबाव का परिणाम बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है.

शनिवार को जारी आदेश में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा की ओर से सचिव शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 17 जुलाई 2026 को किए गए 34 अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं. आदेश में संबंधित विभाग से इसी दिन निरस्तीकरण आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया है. इस आदेश के सामने आने के बाद पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.

निकायों में EO नियुक्तियां रद्द
निकायों में EO नियुक्तियां रद्द करने का आदेश. (photo- Urban Development Department)

दरअसल, शहरी विकास निदेशालय ने हाल ही में नगर निकायों में कार्यरत क्लर्क, कर निरीक्षक, कर संग्रहकर्ता, सफाई निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रभारी अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी थी. विभाग का तर्क था कि प्रदेश में नियमित अधिशासी अधिकारियों के कई पद खाली हैं और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों, इसलिए यह व्यवस्था की गई है. हालांकि आदेश जारी होते ही इस पर सवाल उठने लगे थे.

कर्मचारी संगठनों, विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नियुक्तियों की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि जिन कर्मचारियों को प्रभारी ईओ बनाया गया है, वे सेवा नियमों के अनुसार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं. साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जानी चाहिए थी, न कि विभागीय कर्मचारियों को प्रभारी बनाकर व्यवस्था चलाई जाए. इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड बेरोज़गार संघ ने आंदोलन शुरू किया था.

Urban Development Department
बेरोज़गार संघ ने लगाए थे गंभीर आरोपी. (PHOTO- बेरोज़गार संघ)

शनिवार को संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने शहरी विकास निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई और नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई गई. प्रदर्शन के दौरान राम कंडवाल ने विभागीय मंत्री राम सिंह कैड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ईओ की पोस्टिंग नियमों के विरुद्ध की गई है और प्रत्येक नियुक्ति के लिए 15 लाख रुपये तक लेने का खेल हुआ है. हालांकि इन आरोपों के समर्थन में संगठन की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए गए.

बेरोज़गार संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की थी. संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार नियुक्ति आदेश वापस नहीं लेती तो पूरे प्रदेश के युवा बैग लेकर मंत्री आवास का घेराव करेंगे और आंदोलन को राज्यव्यापी बनाया जाएगा. इसी चेतावनी के कुछ घंटों बाद सरकार की ओर से नियुक्तियां निरस्त किए जाने का आदेश जारी होने के बाद बेरोज़गार संघ ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है.

बेरोज़गार संघ का कहना है कि सरकार को अब केवल आदेश निरस्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर पारदर्शी और नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अवसर मिल सके.

संगठन ने यह भी कहा कि यदि सरकार दोबारा नियमों के विपरीत कोई निर्णय लेती है तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा. उधर, विभाग की ओर से नियुक्तियां निरस्त करने का आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की आधिकारिक वजह सार्वजनिक नहीं की गई है.

यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अब नगर निकायों में अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जाएगी और आगे सरकार क्या कदम उठाएगी. फिलहाल इतना तय है कि अधिशासी अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ विवाद सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुका है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की दिशा में कदम बढ़ाएगी या फिर नगर निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई नया विकल्प तलाशेगी.

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