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कल्पनाथ राय के नाम पर सोलर पार्क का शिलान्यास; मऊ में एके शर्मा बोले- "महादेव या पीएम मोदी करेंगे राजनीतिक भविष्य का फैसला"

उन्होंने कहा कि स्व. कल्पनाथ राय ने मऊ के विकास की जो परिकल्पना की थी, आज उसी दिशा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, परिवहन, रेलवे और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में मऊ को विकास की नई परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है.

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम में लगभग 50 हजार लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि स्व. कल्पनाथ राय ने मऊ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे और जनपद के विकास को लेकर उनके पास स्पष्ट विजन था. उनके द्वारा देखे गए विकसित मऊ के सपने को आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है.

मऊ : स्व. कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर शनिवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जिले को सौर ऊर्जा परियोजना की बड़ी सौगात दी. ऊर्जा मंत्री ने मऊ में 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया. इसके साथ ही उन्होंने स्वर्गीय कल्पनाथ राय की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने घोषणा की कि प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्क का नाम स्व. कल्पनाथ राय के नाम पर रखा जाएगा.









उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे से लेकर ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास तक विभिन्न क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है और मऊ भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है.







उन्होंने मऊ के लोगों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और जनपद के उज्ज्वल भविष्य के लिए विकास की दिशा में आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि मऊ को विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं के नए अवसरों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.







कार्यक्रम के दौरान ए.के. शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा बढ़ा दी. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा कि वह यहां किसी का रास्ता रोकने नहीं आए हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके भविष्य का फैसला या तो महादेव करेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे.









कार्यक्रम में स्व. कल्पनाथ राय के पुत्र सिद्धार्थ राय ने भी संबोधित किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास देश को आगे ले जाने का स्पष्ट विजन है. सिद्धार्थ राय ने स्वयं को मोदीभक्त बताते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की.









कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, पूर्व विधायक घोसी विजय राजभर, एमएलसी (सुभासपा) बिच्छे लाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह, पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व विधायक बैरिया सुरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, प्रदेश मंत्री सहजानंद राय, ऋषिकांत राय सहित अनेक लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में लगभग 50 हजार स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही.

मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से 5 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है. माना जा रहा है कि परियोजना के पूरा होने के बाद मऊ में स्वच्छ और सस्ती बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी. साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है.





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