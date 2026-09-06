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Explainer: वन स्टेट वन इलेक्शन; 309 निकायों की 10,245 सीटों पर चुनावी तस्वीर साफ, बीजेपी-कांग्रेस में महामुकाबला

चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती : राजनीतिक दलों की रणनीति के साथ चुनाव आयोग के सामने बड़ी जिम्मेदारी है. 309 निकायों, 10,245 वार्ड और करीब 1.44 करोड़ मतदाताओं वाले चुनाव को दो चरणों में कराने के पीछे प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना भी बड़ा कारण है. चुनाव ड्यूटी में करीब 1.15 लाख कार्मिक लगाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 98,790 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. हजारों मतदान केंद्र बनाए हैं.

1.44 करोड़ वोटर: 309 निकायों में कुल 1,44,03,853 मतदाता हैं. इनमें 73,98,415 पुरुष और 70,04,927 महिला वोटर है. महिला मतदाताओं संख्या लगभग पुरुषों के बराबर हैं. यह संतुलन राजनीतिक दलों के लिए अहम है. यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल महिला मतदाताओं के साथ परिवार, सुरक्षा, स्वच्छता, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रचार का हिस्सा बना रहे हैं. निकाय चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में मुद्दों का स्वरूप अलग होता है. यहां मतदाता के सामने सीधे तौर पर सड़क की हालत, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक, सीवरेज, पानी और स्थानीय विकास जैसे सवाल होते हैं. इसलिए प्रत्याशी का निजी संपर्क और छवि परिणाम में अहम भूमिका निभाती है.

बड़े शहरों की अलग तस्वीर : पहले चरण में 9 सितंबर को 162 निकायों और दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों में मतदान होगा. दोनों चरणों में 10,245 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे. इसमें दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी है. जयपुर नगर निगम में मतदान दूसरे चरण में होगा, जबकि जयपुर जिले के अधिकांश नगरीय निकायों में पहले चरण में वोटिंग होगी. इससे प्रदेश की राजधानी पर राजनीतिक दलों का विशेष फोकस है. जयपुर निगम में 150 वार्ड हैं. यहां करीब 24.20 लाख मतदाता हैं. ये प्रदेश के सभी निकायों में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है. इसके उलट बूंदी की इंद्रगढ़ नगरपालिका में महज 4,744 मतदाता हैं.

309 निकायों में 10,245 वार्ड : इस चुनाव का पहला बड़ा आंकड़ा 309 नगरीय निकाय है. इनमें कुल 10,245 वार्ड हैं. हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा. इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाएं हैं. इस लिहाज से देखें तो यह चुनाव प्रदेश के लगभग हर बड़े और छोटे शहरी क्षेत्र को सीधे प्रभावित करेगा. जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर , भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और पाली जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे नगरों तक मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुनेंगे. राजनीतिक दलों के लिए यह केवल संख्या का नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन की ताकत दिखाने का भी मौका है.

एक साथ 309 निकायों में चुनाव इसलिए खास: राजस्थान के इतिहास में इस बार का शहरी निकाय चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होंगे. इनमें नगर निगम, परिषद और पालिकाएं शामिल हैं. चुनाव आयोग दो चरणों में मतदान कराएगा. पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा. मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तय है. दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी. इसके बाद निकाय प्रमुख यानी महापौर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी. उपाध्यक्ष और उपमहापौर के चुनाव भी इसके बाद होंगे.

जयपुर : राजस्थान में पहली बार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की दिशा में शहरी निकाय चुनाव का बड़ा प्रयोग जमीन पर उतर चुका है. प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई. प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं. राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी. यह सिर्फ पार्षद का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश के शहरी राजनीतिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी सरकार के ढाई साल के कामकाज को जनता के बीच ले जा रही है, तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों, शहरों की समस्याओं और सरकार के काम को लेकर मैदान में है. खास बात है कि इस बार चुनाव का दायरा बेहद बड़ा है. 309 निकाय, 10,245 वार्ड और करीब 1.44 करोड़ मतदाता है.

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युवा बन सकते हैं गेमचेंजर: चुनाव में युवाओं का अहम रोल रह सकता है. 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के करीब 21.30 लाख, 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 36.60 लाख मतदाता हैं. यानी 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में करीब 58 लाख मतदाता हैं. युवा मतदाता केवल संख्या में बड़ा नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, कौशल विकास, स्टार्टअप, शहरों में अवसर और बेहतर नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों से जुड़ा निर्णायक वर्ग भी है.

युवा बन सकते हैं गेमचेंजर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय : राज्य और जिला स्तर पर चुनाव नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम बनाए हैं. इनके जरिए चुनाव से संबंधित सूचना, शिकायत और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर निगरानी रखी जाएगी. आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय की है. नगर निगम पार्षद 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद 2.50 लाख और नगरपालिका सदस्य 1.50 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. चुनावी खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रक्रिया में देना होगा. दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी. मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ मतदाताओं की सहायता के लिए Voter Assistance Booth भी बनाए हैं. चुनाव की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक लगाए हैं.

उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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आयोग पूरी तरह तैयार : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की निगरानी में मतदान केंद्रों, निर्वाचन कार्मिकों, ईवीएम, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण से जुड़ी तैयारियां पूरी की जा रही हैं. आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देकर चुनाव प्रक्रिया के हर चरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा, चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों, इसे लेकर आयोग पूरी तरह तैयार है. तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. कानून-व्यवस्था के साथ मतदान और मतगणना की व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस है. पहली बार वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर चुनाव हो रहे हैं. आयोग की कोशिश होगी कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, इसलिए दो चरणों मे मतदान होंगे.

2 चरण में होंगे मतदान (फोटो ईटीवी भारत GFX)

फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बार स्थानीय फैसले में भागीदारी : निकाय चुनाव में ऐसे युवा भी बड़ी संख्या में हैं, जिन्होंने पहली बार मतदाता सूची में जगह बनाई है. इस चुनाव के लिए 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर दिया गया था. फर्स्ट टाइम वोटर के लिए यह विधानसभा या लोकसभा से अलग अनुभव होगा. पहली बार वोट युवा सीधे अपने शहर और वार्ड से जुड़ा प्रतिनिधि चुनेगा. राजनीतिक दलों के डिजिटल अभियान में युवाओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सऐप ग्रुप, युवा सम्मेलन, कॉलेज-कैंपस संपर्क और स्थानीय मुद्दों के जरिए इन मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है. बीजेपी ने अपने प्रचार में युवाओं को लेकर सरकार के कामकाज और पार्टी संगठन में युवाओं की भागीदारी को मुद्दा बनाया. कांग्रेस ने ‘GenZ for Change’ अभियान के जरिए युवा और फर्स्ट टाइम वोटरों से जुड़ने की रणनीति बनाई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों का दावा है कि उन्होंने 50 फीसदी से ज्यादा युवाओं को टिकट दिया है.

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बीजेपी-कांग्रेस की टक्कर : नामांकन और नाम वापसी पूरी होने के बाद अब चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने संगठन को मैदान में उतार दिया है. टिकट वितरण के दौरान दोनों दलों में दावेदारों की लंबी कतार रही. कई जगह टिकट नहीं मिलने से नाराजगी सामने आई. बीजेपी ने स्थानीय चुनाव को संगठन की ताकत और सरकार के कामकाज से जोड़ने की रणनीति बनाई. पार्टी का फोकस ‘ढाई साल बनाम पांच साल’ के नैरेटिव पर है. सरकार की योजनाओं, यमुना जल समझौते, ईआरसीपी, राइजिंग राजस्थान सहित बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रचार का हिस्सा बनाया जा रहा है. वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण के बाद असंतोष और स्थानीय स्तर पर संगठन को एकजुट रखने की है. पार्टी स्थानीय मुद्दों और सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी में निकाय चुनाव की तैयारियों पर मंथन (ETV Bharat Jaipur)

असली चुनाव शहर के मुद्दों पर : निकाय चुनाव में राजनीतिक के साथ स्थानीय मुद्दे भी सीधे असर डालते हैं. जयपुर में ट्रैफिक और सफाई, कोटा में ट्रैफिक और शहरी दबाव, जोधपुर में पानी, उदयपुर में पर्यटन और शहर की बुनियादी सुविधाएं, बीकानेर में सड़क और सफाई जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं. भाजपा और कांग्रेस के बड़े राजनीतिक नैरेटिव के साथ हर वार्ड का अपना चुनाव भी होगा. एक शहर के दो वार्डों में मतदाता की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं. कहीं सड़क बड़ा मुद्दा है तो कहीं पानी या सीवरेज या अतिक्रमण एवं ट्रैफिक. इस बार दलों ने स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रणनीति बनाई है.

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बूथ से सोशल मीडिया तक मैनेजमेंट: इतने बड़े चुनाव में सिर्फ रैली और रोड शो से चुनाव नहीं जीता जा सकता. असली मुकाबला बूथ स्तर पर होगा. दोनों प्रमुख दलों ने कार्यकर्ताओं को बूथ तक सक्रिय करने की रणनीति बनाई. बीजेपी में संगठन बैठकों का दौर लगातार चला.स्थानीय नेताओं और प्रत्याशियों को बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने को कहा. कांग्रेस भी संगठन को सक्रिय करने और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है. इस बार सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार है. युवा मतदाताओं को देखते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रचार तेज हैं. दोनों दल अपने मुद्दों और आरोप-प्रत्यारोप को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं.

निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते निर्वाचन आयुक्त (ETV Bharat Jaipur)

BJP-कांग्रेस के अपने अपने दावे: 309 नगरीय निकायों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जीत का दावा करते हुए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं सीएम भजनलाल शर्मा ने रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश शुरू की है. कांग्रेस ने भी बड़े नेताओं को दौरों के निर्देश दिए हैं. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पार्टी जनता के बीच ‘ढाई साल बनाम पांच साल’ का मुद्दा लेकर जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ढाई साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास के कई नए आयाम स्थापित हुए. सरकार के काम और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी निकाय चुनाव में जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के ढाई साल के राज से परेशान हो चुकी. अब बदलाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी. कांग्रेस स्थानीय निकायों में भाजपा सरकार के कामकाज, महंगाई, रोजगार और स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. दोनों दलों के दावों के बीच अब असली परीक्षा प्रत्याशियों, स्थानीय मुद्दों और संगठन की जमीनी ताकत की होगी. 309 निकायों में होने वाला चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए शहरी क्षेत्रों में जनसमर्थन की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.

कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा फीडबैक लेते हुए (ETV Bharat Jaipur)

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सवाल वोटिंग प्रतिशत का: इतने बड़े चुनाव में एक और बड़ा सवाल होगा-कितने मतदाता घर से निकलकर वोट डालने पहुंचते हैं? शहरी क्षेत्रों में अक्सर ग्रामीण चुनावों की तुलना में मतदान को लेकर अलग तस्वीर देखने को मिलती है. कामकाजी वर्ग, युवा, नौकरीपेशा और प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है. दलों के सामने अंतिम समय में सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की होगी. खासकर युवा और पहली बार के वोटर्स का मतदान प्रतिशत चुनावी समीकरण बदल सकता है.

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