Special नगरीय निकाय चुनाव: 100 साल की हुई इंद्रगढ़ नगरपालिका, वोटर महज 4856...यहां 70 वोट लाने वाला भी बन सकता है पार्षद

Special नगरीय निकाय चुनाव: 100 साल की हुई इंद्रगढ़ नगरपालिका, वोटर महज 4856...यहां 70 वोट लाने वाला भी बन सकता है पार्षद
रियासत काल में नगर पालिका बन गई थी इंद्रगढ़. 20 वार्ड हैं. इनमें 145 से 448 तक वोटर हैं.
Published : September 8, 2026 at 8:38 AM IST
कोटा/बूंदी: आजादी से पहले रियासतकाल में नगर पालिका बनी इंद्रगढ़ को भले ही 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हालत ज्यादा सुधरे हुए नहीं हैं. यहां तक कि वोटर संख्या भी महज 4856 है. नगर पालिका में 20 वार्ड हैं. इनमें 145 से लेकर 450 तक वोटर हैं. इक्के दुक्के वार्ड में ही 300 से ज्यादा मतदाता हैं. पूरे पालिका क्षेत्र में 90 से 95 फीसदी वोटिंग रहती है. ऐसे में 70 से 100 वोट लाने वाला भी पार्षद बन जाता है. ऐसा लंबे समय से चल रहा है.
पूर्व अध्यक्ष गोपाल लाल गोस्वामी ने बताया कि वे 2005 में चुनाव लड़े थे, तब यहां 3500 मतदाता थे. वर्ष 2026 में 4856 मतदाता हैं. उनके समय 13 वार्ड थे, जो अब 20 वार्ड हैं. सबसे कम वोट 149 वार्ड नंबर 16 में है, जबकि वार्ड नंबर 12 में 164 वोटर एवं वार्ड नंबर 7 में 260 वोट हैं. वार्ड नंबर 8 में 448 वोट हैं, जो सबसे बड़ा वार्ड है. छोटे वार्ड होने से निर्दलीय भी अच्छी संख्या में निकल जाते हैं. एक एरिया का सपोर्ट मिलने पर ही सीट निकल जाती हैं. रिटर्निंग ऑफिसर और तहसीलदार रामभरोस ने बताया कि इस बार इंद्रगढ़ में सभापति पद सामान्य महिला के लिए है. 20 वार्ड में 56 प्रत्याशी मैदान में हैं. पालिका में कुल वोटर 4856 हैं.
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पता नहीं चला, कब वार्ड बदला: वार्ड नंबर 4 से ऋतु जैन हल्कारा कांग्रेस कैंडिडेट हैं. इस वार्ड में 278 मतदाता हैं. ऐसे में 60 से कम घरों में प्रचार करना पड़ता है. उनके अलावा दो अन्य कैंडिडेट भाजपा की मेनका जैन एवं निर्दलीय तबस्सुम हनीफी हैं. सभी कैंडिडेट दिन में करीब 30 मिनट से डेढ़ घंटे तक ही प्रचार करते हैं. ज्यादा दूरी भी नहीं है.
पास का कस्बा व गांव बड़े, लेकिन फिर है पंचायत: सुमेरगंज मंडी के महावीर प्रसाद शर्मा कहते हैं, राजा रजवाड़ों के समय 1926 में इंद्रगढ़ नगर पालिका बन गई थी. इसके निकटवर्ती कस्बा सुमेरगंज मंडी है. दोनों का एक ही स्टेशन इंदरगढ़-सुमेरगंज मंडी है. ज्यादातर लोग सुमेरगंज मंडी आते हैं, फिर वहां से इंद्रगढ़ पहुंचते हैं. दोनों कस्बों में केवल 5 किलोमीटर का फासला है. सुमेरगंज की आबादी 8500 तो इंद्रगढ़ की 6000 है. इंद्रगढ़ में वोटर 4800 एवं सुमेरगंज मंडी में 5000 हैं. इसके बावजूद सुमेरगंज मंडी आज भी ग्राम पंचायत है. पास के गांव छतरपुरा की आबादी करीब 2500 है, जो आधा किमी दूर है. पहले छतरपुरा व मोहनपुरा जुड़े थे. अब पहली बार छतरपुरा में ग्राम पंचायत चुनाव होंगे. सड़क के एक तरफ इंद्रगढ़ नगर पालिका तो दूसरी तरफ मोहनपुरा या छतरपुरा ग्राम पंचायत है.
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इंद्रगढ़ व सुमेरगंज मंडी को मिलाने के दो प्रयास असफल: इंद्रगढ़ के पास छतरपुरा और मोहनपुरा पंचायत है, जहां एक-एक हजार वोटर हैं, लेकिन इनको इंद्रगढ़ में नहीं मिलाया गया. सुमेरगंज मंडी के रहने वाले महावीर प्रसाद शर्मा बोले, इंद्रगढ़ और सुमेरगंज मंडी को मिलाने के दो बार प्रयास हुए. इनके नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन आपत्ति लगने के बाद मिलाया नहीं जा सका. लिहाजा इंद्रगढ़ पालिका एवं सुमेरगंज मंडी ग्राम पंचायत है. इनके विलय का पहला प्रयास 1984 एवं दूसरी कोशिश वर्ष 2024 में हुई. दोनों प्रयास असफल रहे. कुछ सरपंच विरोध कर रहे थे, क्योंकि इंद्रगढ़ और सुमेरगंज मंडी के जुड़ने से छतरपुरा और मोहनपुरा पंचायत के सरपंच का पद नहीं रहता.
इंद्रगढ़ को यह नुकसान: इंद्रगढ़ निवासी दिनेश कुमार शर्मा मेन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं. उनका कहना था, कम वोटर होने से बजट पूरा नहीं मिल पाता. वार्ड भी छोटे हैं. इससे इंद्रगढ़ को काफी नुकसान हो रहा है. हम चाहते हैं कि सुमेरगंज मंडी को इसमें मिला लिया जाए. ऐसी कोशिशें कुछ सरपंचों के इनकार करने से फेल हो गई. उससे सरपंच पद खत्म हो जाता. सरकार 4000 वोटर्स होने के कारण पालिका को बजट ही कम नहीं देती बल्कि पालिका पर ध्यान भी कम देती है. राजनीतिक कारण से इसका एरिया और परिसीमन नहीं बढ़ रहा है. लिहाजा इंद्रगढ़ कस्बा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है.
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राजनीतिक कारण से छोटी पालिका: पूर्व अध्यक्ष गोपाल लाल गोस्वामी ने कहा कि इंद्रगढ़ शुरू से ही एक स्टेट रहा है. इसकी राजधानी भी इंद्रगढ़ थी. इसका संबंध बूंदी से नहीं होकर कोटा रियासत से था. आजादी के बाद भी यह कोटा जिले में था. बाद में राजनीतिक कारणों से बूंदी जिले में जोड़ दिया गया. कस्बे का नाम इंद्रगढ़ माताजी का मंदिर व रियासत के चलते ही इंद्रगढ़ है. यह मंदिर कस्बे से 1 किमी दूर मोहनपुरा पंचायत में है. यह राजनीतिक कारण से ही छोटी और परकोटे में कैद नगरपालिका है.
इसलिए नहीं बढ़ रहे वोटर: इंद्रगढ़ का विस्तार हो रहा है एवं आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश लोग नगर पालिका से छतरपुरा या मोहनपुरा पंचायत की तरफ बढ़ रहे हैं. नए मकान पंचायत एरिया में बना रहे हैं, इसीलिए कस्बे से यह आबादी ग्राम पंचायत में शामिल हो रही है.
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इंद्रगढ़ के छोटे रहने के तीन कारण
- इंद्रगढ़ के आसपास का एरिया रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आ रहा है. साल 2023 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया. इसके पहले यह क्षेत्र रामगढ़ विषधारी सेंचुरी में था. लिहाजा इंद्रगढ़ के पास लैंड बैंक की कमी है. विकास की पर्याप्त संभावनाएं नहीं है.
- सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर माइनिंग पर रोक लग गई. इंद्रगढ़ के पास आय के साधन खनन से मिलने वाला टैक्स ही था, जो बंद हो गया. यहां की खानों से भवन निर्माण में उपयोग आने वाला सेंडस्टोन निकलता था, लेकिन अब निकलना बंद है. इससे रोजगार की कमी है. लोग यहां से पलायन भी कर रहे हैं.
- इंद्रगढ़ माताजी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वह मंदिर मोहनपुरा पंचायत में है. इससे पूरी आय पंचायत को मिलती है. यहां श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नाइट स्टे कम करते हैं. ज्यादातर शॉप्स भी मंदिर के नीचे मोहनपुरा पंचायत की है. वाहन पार्किंग से लेकर जितना भी मंदिर में विकास होता है, उसका पैसा मोहनपुरा पंचायत को मिलता है.
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