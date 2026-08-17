ETV Bharat / state

निकाय चुनाव 2026: आरक्षण लॉटरी निकाली...बीकानेर निगम के 80 और श्रीगंगानगर परिषद के 65 वार्डों की तस्वीर साफ

बीकानेर कलेक्ट्रेट में लॉटरी निकालते अधिकारी ( ETV Bharat Bikaner )