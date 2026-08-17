निकाय चुनाव 2026: आरक्षण लॉटरी निकाली...बीकानेर निगम के 80 और श्रीगंगानगर परिषद के 65 वार्डों की तस्वीर साफ
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीकानेर नगर निगम और अन्य पालिकाओं के लिए वार्डों की लॉटरी सोमवार को निकाली गई.
Published : August 17, 2026 at 2:23 PM IST
बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव के लिए सोमवार को बीकानेर संभाग के अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई. बीकानेर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की मौजूदगी में नगर निगम के 80 वार्डों की आरक्षण लॉटरी पूरी हुई. इसमें वार्डवार आरक्षण तय किया गया. संभाग के श्रीगंगानगर जिले में भी लॉटरी निकाली गई.
ADM उम्मेद सिंह रत्नू की देखरेख में लॉटरी के बाद अब बीकानेर नगर निगम के सभी 80 वार्डों की आरक्षण स्थिति स्पष्ट हो गई. निगम के 9 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किए हैं. इनमें 3 वार्ड SC महिला के लिए रिजर्व हैं. 16 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), जिनमें 5 वार्ड OBC महिला के लिए आरक्षित हैं. शेष 55 वार्ड अनारक्षित हैं, जिनमें 18 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं.
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बीकानेर नगर निगम: 80 वार्डों में आरक्षण की स्थिति
सामान्य वर्ग (37 वार्ड ): 2, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 80
सामान्य महिला (18 वार्ड) : 14, 17, 19, 23, 28, 40, 42, 47, 56, 57, 59, 65, 66, 69, 72, 74, 78,79
OBC (11 वार्ड): 3, 10, 15, 21, 29, 34, 39, 44, 46, 53, 63
OBC महिला (5 वार्ड ): 1, 7, 20, 36, 49
SC 6 (वार्ड): 9, 16, 45, 48, 71, 77
SC महिला (3 वार्ड): 4, 5, 33
आरक्षण से बदले चुनावी समीकरण: बीकानेर निगम चुनाव में अब संभावित प्रत्याशी अपने वार्ड की आरक्षण स्थिति के आधार पर रणनीति तैयार करेंगे. जिन वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदली है, वहां पहले से तैयारी कर रहे कई दावेदारों के सामने नए विकल्प तलाशना चुनौती होगी. SC, OBC और महिला आरक्षण वाले वार्डों में इन वर्गों से आने वाले नए दावेदारों के लिए मैदान में उतरने का रास्ता साफ हुआ है. राजनीतिक दलों के लिए भी अब प्रत्याशी चयन की कवायद तेज होने की संभावना है.
लॉटरी में गफलत: बीकानेर निगम की लॉटरी में गफलत सामने आई. OBC के लिए 16 वार्ड आरक्षित किए जाने थे, लेकिन लॉटरी में 17 वार्डों की पर्चियां निकल गईं. अतिरिक्त पर्ची निकलने से कुछ देर असमंजस की स्थिति बनी.
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देशनोक नगर पालिका के 25 वार्डों में आरक्षण
- SC वर्ग: वार्ड संख्या 3, 5, 10, 16
- SC महिला: वार्ड संख्या 4, 8
- OBC वर्ग: वार्ड संख्या 7, 13, 23
- OBC महिला: वार्ड संख्या 18 ,21
- सामान्य महिला: वार्ड संख्या 14, 15, 17, 24, 25
- सामान्य वर्ग : वार्ड संख्या 1, 2, 6, 9, 11, 12, 19, 20, 22
नोखा नगर पालिका के 45 वार्ड की लॉटरी
- SC वर्ग: 11, 13, 34
- SC महिला: 10, 20
- OBC वार्ड: 2, 7, 14, 31, 36
- OBC महिला: 15, 21, 25
- सामान्य महिला: 5, 6, 12, 17, 22, 26, 30, 32, 35, 43
- सामान्य: 1, 3, 4, 8, 9, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
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खाजूवाला नगरपालिका
- SC वर्ग: 3,6
- SC महिला: 1
- OBC वर्ग: 7, 8.15
- OBC महिला: 16
- सामान्य महिला: 2, 4, 12, 14
- सामान्य: 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20
श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका
- SC वर्ग: 8, 19, 25
- SC महिला: 1
- OBC: 2, 4, 16, 20, 31
- OBC महिला: 13, 18, 29
- सामान्य महिला: 6, 9, 10, 11, 14, 24, 26, 27,38
- सामान्य: 3, 5, 7, 12, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40
नोखा नगरपालिका
- SC वर्ग: 11, 13, 34
- SC महिला: 10, 20
- OBC वर्ग: 2, 7, 14, 31, 36
- OBC महिला: 15, 21, 25
- सामान्य महिला: 5, 6, 12, 17, 22, 26, 30, 32, 35, 43
- सामान्य: 1, 3, 4, 8, 9, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
नापासर नगरपालिका
- SC वर्ग: 6, 7, 13, 14
- SC महिला 8, 15
- OBC: 9, 20, 24
- OBC महिला: 1, 22
- सामान्य: 5, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25
- सामान्य महिला: 11, 12, 14, 17, 18
लूणकरणसर नगरपालिका
- SC वर्ग: 1, 16, 20, 23
- SC महिला: 2,30
- OBC:6, 13, 15, 25, 34
- OBC महिला: 29, 31
- सामान्य:9, 12, 21, 24, 28, 32,35
- सामान्य महिला: 2,31
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श्रीगंगानगर नगर परिषद के 65 वार्डों का हाल
- अनारक्षित (सामान्य): 05, 06, 08, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 65
- सामान्य महिला: 02, 07, 16, 18, 19, 20, 27, 34, 37, 38, 39, 47, 57
- ओबीसी: 01, 03, 09, 10, 15, 24, 28, 30, 35
- ओबीसी महिला: 04, 32, 42, 64
- SC वर्ग: 12, 17, 33, 49, 50, 51, 60
- SC महिला: 11, 56, 59, 62
- ST: 63
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चूरू-हनुमानगढ़ में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, वार्डवार आरक्षण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज : निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को वार्डवार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में शहरी सरकार के गठन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. आरक्षण तय होने के बाद अब राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने अपने-अपने वार्डों में समीकरण तलाशने शुरू कर दिए हैं.
चूरू जिला परिषद सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा की मौजूदगी में स्कूली बच्चों के माध्यम से लॉटरी निकाली गई. वहीं, हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर खुशाल यादव और एडीएम उम्मेदी लाल मीणा की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई.
चूरू नगर परिषद : 60 वार्डों में आरक्षण तय - चूरू नगर परिषद के 60 वार्डों की आरक्षण लॉटरी में 6 वार्ड अनुसूचित जाति, 13 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 42 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. इनमें महिला आरक्षण भी लागू रहेगा. कुल 60 वार्डों में 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40 वार्डों में कोई वर्गीय आरक्षण नहीं है. चूरू नगर परिषद के सभापति पद की लॉटरी पहले ही 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है. इस बार सभापति का पद अनारक्षित (ओपन) रखा गया है. ऐसे में किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला सभापति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है.
चूरू जिले की निकायों में आरक्षण :
- रतननगर नगरपालिका: 20 वार्डों में 4 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं. शेष 12 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- तारानगर नगरपालिका: 35 वार्डों में 7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. शेष 23 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- सरदारशहर नगरपालिका: 55 वार्डों में 11 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. शेष वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- साहवा नगरपालिका: नवगठित 20 वार्डों वाली नगरपालिका में 4 वार्ड अनुसूचित जाति और 4 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. शेष 12 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- सादुलपुर नगरपालिका: 40 वार्डों में 8 वार्ड अनुसूचित जाति और 8 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. शेष 24 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- रतनगढ़ नगरपालिका: 45 वार्डों में 6 वार्ड अनुसूचित जाति और 8 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. शेष 31 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- राजलदेसर नगरपालिका: 35 वार्डों में 7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 7 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं. शेष 21 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- सुजानगढ़ नगर परिषद: 60 वार्डों में 8 वार्ड अनुसूचित जाति और 12 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. शेष 40 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- बीदासर नगरपालिका: 35 वार्डों में 7 वार्ड अनुसूचित जाति और 7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. शेष 21 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
- छापर नगरपालिका: 25 वार्डों में 7 वार्ड अनुसूचित जाति और 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. शेष 13 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.
हनुमानगढ़ नगर परिषद : वार्डवार आरक्षण- हनुमानगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब वार्डवार तस्वीर साफ हो गई है. नगर परिषद सभापति का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है. इसके बाद शहर की पहली महिला सभापति को लेकर राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर संभावित दावेदारों के नामों की चर्चा तेज हो गई है.
- अनुसूचित जाति : एससी के लिए वार्ड 2, 8, 10, 14, 15, 22, 35, 37, 47 और 59 आरक्षित हैं. इनमें एससी महिला के लिए वार्ड 8, 22 और 35 आरक्षित हैं.
- अन्य पिछड़ा वर्ग : ओबीसी के लिए वार्ड 1, 12, 20, 21, 25, 33, 41, 45, 49, 50, 58 और 60 आरक्षित किए गए हैं. इनमें ओबीसी महिला के लिए वार्ड 20, 33, 41 और 49 आरक्षित हैं.
- अनुसूचित जनजाति : एसटी के लिए वार्ड 38 आरक्षित किया गया है.
- सामान्य महिला : सामान्य महिला के लिए वार्ड 13, 18, 19, 29, 36, 43, 46, 48, 53, 54, 56 और 57 आरक्षित हैं.
- सामान्य/अनारक्षित वार्ड : शेष वार्ड 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 44, 51, 52 और 55 अनारक्षित हैं.
वार्डवार आरक्षण तय होने के साथ ही दोनों जिलों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. आरक्षण के बाद कई संभावित दावेदारों के समीकरण बदल गए हैं. वहीं, राजनीतिक दल भी अब वार्डवार मजबूत प्रत्याशियों की तलाश और रणनीति तैयार करने में जुटेंगे. लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जनप्रतिनिधियों और मौजूद लोगों ने प्रक्रिया पर सहमति जताई तथा पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.