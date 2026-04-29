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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: पहले दिन 155 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल, 30 अप्रैल और 2 मई को साफ होगी तस्वीर

नामांकन के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दल अपने-अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में हैं.

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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 10:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव 2026 की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के तहत बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले ही दिन 155 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी. प्रदेश के 51 शहरी निकायों- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में हो रहे इन चुनावों को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

पहले दिन से ही दिखी चुनावी गर्माहट

पहले ही दिन बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल होना इस बात का संकेत है कि इस बार चुनाव काफी रोचक और कड़े मुकाबले वाले होंगे. शहरी निकाय चुनावों को विधानसभा और लोकसभा के बाद सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्थानीय नेतृत्व और जमीनी पकड़ को दर्शाते हैं. हालांकि, अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है, क्योंकि 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन के अंतिम दिन कई बड़े चेहरे मैदान में उतर सकते हैं.

जिलों में नामांकन का आंकड़ा

नामांकन के पहले दिन जिलों के आंकड़े भी काफी दिलचस्प रहे. मंडी जिला सबसे आगे रहा, जहां 34 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए. वहीं कुल्लू में 23, कांगड़ा में 22, बिलासपुर में 16, शिमला में 14 नामांकन हुए. चंबा और सिरमौर में 12-12, सोलन में 11 और ऊना में भी 11 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे. खास बात यह रही कि हमीरपुर जिला पहले दिन पूरी तरह खाली रहा और यहां एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ.

राजनीतिक रणनीति और बागियों पर नजर

नामांकन के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दल अपने-अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में हैं. वहीं कई जगह बागी उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि मुकाबला सीधा होगा या त्रिकोणीय.

चुनावी कार्यक्रम और आगे की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के अनुसार, 30 अप्रैल और 2 मई को भी नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वैधता तय की जाएगी. 6 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

मतदान और परिणाम की तारीख

चुनाव के तहत 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. इसके बाद 31 मई को मतगणना के साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसी दिन यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश के शहरी निकायों में किसकी सरकार बनेगी और किसे जनता का समर्थन मिला है.

ये भी पढे़ं: हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, धर्मशाला नगर निगम के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची

Last Updated : April 29, 2026 at 10:26 PM IST

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