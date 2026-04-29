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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: पहले दिन 155 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल, 30 अप्रैल और 2 मई को साफ होगी तस्वीर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव 2026 की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के तहत बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले ही दिन 155 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी. प्रदेश के 51 शहरी निकायों- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में हो रहे इन चुनावों को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

पहले दिन से ही दिखी चुनावी गर्माहट

पहले ही दिन बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल होना इस बात का संकेत है कि इस बार चुनाव काफी रोचक और कड़े मुकाबले वाले होंगे. शहरी निकाय चुनावों को विधानसभा और लोकसभा के बाद सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्थानीय नेतृत्व और जमीनी पकड़ को दर्शाते हैं. हालांकि, अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है, क्योंकि 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन के अंतिम दिन कई बड़े चेहरे मैदान में उतर सकते हैं.

जिलों में नामांकन का आंकड़ा

नामांकन के पहले दिन जिलों के आंकड़े भी काफी दिलचस्प रहे. मंडी जिला सबसे आगे रहा, जहां 34 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए. वहीं कुल्लू में 23, कांगड़ा में 22, बिलासपुर में 16, शिमला में 14 नामांकन हुए. चंबा और सिरमौर में 12-12, सोलन में 11 और ऊना में भी 11 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे. खास बात यह रही कि हमीरपुर जिला पहले दिन पूरी तरह खाली रहा और यहां एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ.

राजनीतिक रणनीति और बागियों पर नजर