नगरीय निकाय चुनाव 2026: सीएम विष्णुदेव साय ने दुर्ग के तीन नगर निगमों को दी 402 करोड़ से ज्यादा की सौगात
भिलाई नगर के सेक्टर 6 में सीएम विष्णुदेव साय ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भवन का भी लोकार्पण किया. कोमेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 5:05 PM IST
दुर्ग: प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जिले के तीन नगर निगम क्षेत्रों में लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव सहित सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. सीएम ने तीनों नगर निगम में कुल 402 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के 362 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 39 कार्यों का लोकार्पण और 323 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले रिसाली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 18 दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने रिसाली नगर निगम के लिए चार घोषणाएं कीं.
रिसाली नगर निगम में सीएम की घोषणाएं
- 134 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत वाली वृहद पेयजल योजना. इसके पूरा होने पर पूरे निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मजबूत होगी.
- वार्ड 1 से 40 तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा
- नेवई स्थित मुक्तिधाम के उन्नयन के लिए 50 लाख रुपए
- जोरातराई मुक्तिधाम के विकास के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा.
इन चारों घोषणाओं की कुल राशि करीब 137 करोड़ रुपए है.
भिलाई नगर निगम और चरोदा नगर निगम को सीएम की सौगात
इसके बाद सीएम साय भिलाई नगर निगम क्षेत्र के खुर्सीपार आईआईटी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 23 कार्यों का लोकार्पण और 182 कार्यों का भूमिपूजन सीएम ने किया. भिलाई-चरोदा नगर निगम में 11 कार्यों का लोकार्पण और 97 कार्यों का भूमिपूजन मुख्यमंत्री ने किया. इसके अलावा अहिवारा नगर पालिका और विभिन्न विभागों के काम भी इसमें शामिल हैं.
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भवन का लोकार्पण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई सेक्टर-6 में 35 लाख रुपये की लागत से बने नवीन रेंज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भवन का लोकार्पण किया. साथ ही दुर्ग में बने भवन और रुआबांधा पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया. नया साइबर थाना दुर्ग, बालोद और बेमेतरा तीन जिलों में साइबर अपराधों की शिकायतों और जटिल मामलों की जांच करेगा. यहां ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के साथ डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा.