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Urban Body Elections : कोटा में अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ, चारों जगह बीजेपी

रामगंज मंडी में तो भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सामरिया निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. यहां से कांग्रेस से भैरूलाल ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वापस ले लिया. इसके बाद महेंद्र सामरिया निर्विरोध निर्वाचित हुए. जीतने के बाद महेंद्र ने गोवर्धन नाथ जी मंदिर तक कनक दंडवत की.

कोटा: जिले की चार नगर पालिकाओं में मंगलवार को उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया हुई. इसमें चारों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष बनाने में भी सफल रही है. जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होने के बावजूद भी इटावा और सुल्तानपुर में क्रॉस वोटिंग हुई है.

इटावा नगर पालिका में 35 वार्ड में कांग्रेस के 16, भाजपा के 14 और 5 निर्दलीय पार्षद चुनकर आए थे. यहां भाजपा के दीपक उपाध्याय को 19 वोट मिले हैं. जबकि कांग्रेस के विनोद कुमार प्रजापति को 16 वोट मिले हैं. ऐसे में दीपक उपाध्याय को तीन वोट से विजय घोषित किया गया है.

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सुल्तानपुर नगर पालिका की बात की जाए तो वहां पर 25 वार्ड में भाजपा के 13 और 11 कांग्रेस के जीत कर आए थे. इसके साथ ही एक निर्दलीय कैंडिडेट भी पार्षद बना था. जबकि यहां हुए चुनाव में भाजपा के नरेंद्र कुमार को 15 वोट मिले हैं. वहीं, कांग्रेस के मोइनुद्दीन को 10 वोट मिले हैं. ऐसे में एक वोट ज्यादा भाजपा प्रत्याशियों को मिला है. यह कांग्रेस पार्षद का है, यानी क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है. ऐसे में भाजपा के नरेंद्र कुमार पांच वोट से विजय घोषित किए गए हैं.

सांगोद नगर पालिका की बात की जाए तो वहां पर 35 वार्ड हैं, जहां पर भाजपा के 20 और कांग्रेस के 11 कैंडिडेट जीते थे. जबकि चार पार्षद निर्दलीय थे. यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र कुमार शर्मा को 23 वोट मिले हैं. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नुसरत शाहीन को 12 वोट मिले हैं. 5 वोट से जीतकर महेंद्र कुमार शर्मा उपाध्यक्ष बन गए हैं.