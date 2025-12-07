ETV Bharat / state

पानी में तय सीमा से अधिक यूरेनियम होने से हो सकता है कैंसर! जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के भूजल में यूरेनियम का प्रदूषण एक चिंताजनक समस्या बनकर उभरा है. स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा सैंपल के प्रतिशत के मामले में राजधानी अब पंजाब और हरियाणा के बाद देश में तीसरे स्थान पर है. यूरेनियम की अधिक मात्रा वाले पानी के सेवन का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है.

इसको बारे में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रमन नारंग ने बताया कि यूरेनियम की अधिक मात्रा वाले पानी के इस्तेमाल से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के पानी के सेवन से लिवर पर इफेक्ट होता और इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही कैंसर का खतरा भी रहता है. उन्होंने बताया कि यूरेनियम मिश्रित पानी से लिवर कैंसर और ब्लैडर कैंसर हो सकता है. इसलिए इस तरह के पानी के सेवन की जानकारी मिले तो नियमित रूप से अपनी जांच जरूर कराएं.

डॉक्टर रमन नारंग, कैंसर विशेषज्ञ (ETV Bharat)

ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट: ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी की गई नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिल्ली में विश्लेषण किए गए 13-15% सैंपल में यूरेनियम का स्तर 30 पीपीबी (पार्ट्स प्रति बिलियन) की स्वीकार्य सीमा से ऊपर है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पीने के पानी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है. यह 2020 की तुलना में एक चिंताजनक वृद्धि है, जब एक विस्तृत मूल्यांकन में पता चला था कि रेडियोधर्मी धातु 11.7% सैंपल में सीमा से अधिक थी. उस अध्ययन में दिल्ली में अब तक की सबसे ज़्यादा यूरेनियम रीडिंग में से एक भी दर्ज की गई थी - उत्तर पश्चिम जिले के एक ट्यूबवेल से 89.4 पीआईबी तक थी. 2024 तक राजधानी के छह जिलों उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूजल में यूरेनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया, जिससे शहर भर में प्रदूषण का हिस्सा 10.7% हो गया.