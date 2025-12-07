पानी में तय सीमा से अधिक यूरेनियम होने से हो सकता है कैंसर! जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
दिल्ली से लिए गए पानी के 83 सैंपल में से 24 सैंपलों में तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम की मात्रा मिली है.
नई दिल्ली: दिल्ली के भूजल में यूरेनियम का प्रदूषण एक चिंताजनक समस्या बनकर उभरा है. स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा सैंपल के प्रतिशत के मामले में राजधानी अब पंजाब और हरियाणा के बाद देश में तीसरे स्थान पर है. यूरेनियम की अधिक मात्रा वाले पानी के सेवन का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है.
इसको बारे में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रमन नारंग ने बताया कि यूरेनियम की अधिक मात्रा वाले पानी के इस्तेमाल से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के पानी के सेवन से लिवर पर इफेक्ट होता और इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही कैंसर का खतरा भी रहता है. उन्होंने बताया कि यूरेनियम मिश्रित पानी से लिवर कैंसर और ब्लैडर कैंसर हो सकता है. इसलिए इस तरह के पानी के सेवन की जानकारी मिले तो नियमित रूप से अपनी जांच जरूर कराएं.
ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट: ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी की गई नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिल्ली में विश्लेषण किए गए 13-15% सैंपल में यूरेनियम का स्तर 30 पीपीबी (पार्ट्स प्रति बिलियन) की स्वीकार्य सीमा से ऊपर है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पीने के पानी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है. यह 2020 की तुलना में एक चिंताजनक वृद्धि है, जब एक विस्तृत मूल्यांकन में पता चला था कि रेडियोधर्मी धातु 11.7% सैंपल में सीमा से अधिक थी. उस अध्ययन में दिल्ली में अब तक की सबसे ज़्यादा यूरेनियम रीडिंग में से एक भी दर्ज की गई थी - उत्तर पश्चिम जिले के एक ट्यूबवेल से 89.4 पीआईबी तक थी. 2024 तक राजधानी के छह जिलों उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूजल में यूरेनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया, जिससे शहर भर में प्रदूषण का हिस्सा 10.7% हो गया.
24 सैंपलों में तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम की मात्रा: 2024 के मॉनसून से पहले और बाद की अवधि के दौरान देश भर में 3,754 भूजल नमूनों का परीक्षण करने के बाद, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड ने पाया कि क्रमशः 6.71% और 7.91% नमूनों में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा का उल्लंघन किया गया था, जो बारिश के बाद थोड़ी वृद्धि का संकेत देता है. पंजाब में जल प्रदूषण का उच्चतम स्तर दिखाया गया है. मॉनसून से पहले के 53% और मॉनसून के बाद के 62.5% नमूनों ने सीमा पार कर ली, इसके बाद हरियाणा (क्रमशः 15% और 23.75%) और दिल्ली (क्रमशः 13% और 15.66%) का स्थान रहा.
दिल्ली में नरेला के औचंदी (42 पीपीबी) और कंझावला के निज़ामपुर (46.5 पीपीबी) जैसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है. नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी में यूरेनियम, आर्सेनिक और सीसा का लंबे समय तक सेवन न्यूरोलॉजिकल क्षति, कंकाल की विकृति, गुर्दे की बीमारी का कारण बन सकता है. इसके अलावा कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. आयरन और मैंगनीज का बढ़ा हुआ लेवल शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य को और खतरे में डालता है, जबकि कुल प्रदूषण भूजल की पीने की क्षमता को खराब करता है और मिट्टी और फसलों में टॉक्सिन जमा होने से कृषि उत्पादकता को खतरा पैदा करता है.
दिल्ली में यूरेनियम वाले पानी के हॉटस्पॉट:
- औचंदी, नरेला 42 पीपीबी
- निज़ामपुर, कंझावला 46.5 पीपीबी
