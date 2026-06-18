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'जीरो पेपर लीक' का रिकॉर्ड छोड़ जाएंगे यूआर साहू: 19 जून को RPSC चेयरमैन पद खाली, नए मुखिया की रेस में ये IAS-IPS

आरपीएससी के नए चेयरमैन को लेकर कई नामों की चर्चा तेज हो गई है.

Rajasthan Public Service Commission
आरपीएससी के निवर्तमान चैयरमैन (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 8:57 PM IST

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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पद 19 जून को खाली हो रहा है. वर्तमान आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू का कार्यकाल 19 जून 2026 को पूर्ण होने जा रहा है. आयोग के नए अध्यक्ष को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है. भाजपा सरकार में चेयरमैन बने यूआर साहू के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. भाजपा सरकार पेपर लीक को मुद्दा बनाकर ही सत्ता में आई थी. फिलहाल, चर्चा यही है कि आयोग का अगला अध्यक्ष कौन होगा?

आयोग में अध्यक्ष समेत 10 सदस्यों के कुल पद हैं. वर्तमान में अध्यक्ष और 6 सदस्यों के पद भरे हैं, यानी तीन पद रिक्त हैं. आयोग अध्यक्ष 19 जून और जुलाई में सदस्य डॉ. अशोक कलवार 31 जुलाई तथा कैलाश चंद मीणा सेवानिवृत्त होंगे. वहीं, पेपर लीक प्रकरण में सस्पेंड चल रहे आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा 14 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता भी जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

आरपीएससी के निवर्तमान चैयरमैन यूआर साहू (ETV Bharat Ajmer)

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चेयरमैन पद के लिए इन नामों पर चर्चा: आयोग के सदस्य हेमंत प्रियदर्शी, डॉ. सुशील कुमार बिस्सू, कैलाश चंद मीणा के अलावा वर्तमान में आयोग के सचिव आईएएस रामनिवास मेहता का नाम भी दौड़ में है. इनके अलावा सीनियर आईपीएस आनंद कुमार, आनंद श्रीवास्तव, बी.एल.सोनी, आईएएस शुभ्रा सिंह, आईएएस रोहित कुमार सिंह के नाम की भी चर्चा है.

मिशन मोड पर हुई भर्तियां और समयबद्ध परीक्षाएं: सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले वर्तमान चेयरमैन यूआर साहू ने गुरुवार को आयोग कार्यालय में स्थित मीटिंग हॉल में प्रेस वार्ता की. साहू ने अपने अनुभव, उपलब्धियां और नवाचारों को साझा किया. साहू ने बताया कि ढाई वर्षों (1 जनवरी 2024 से) में 61 भर्ती विज्ञापन आयोग की ओर से जारी किए गए. इनमें से एक वर्ष की अवधि में (12 जून 2025 से) युवाओं को अवसर प्रदान करते हुए 14 हजार 536 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुल 16 बड़े विज्ञापन जारी किए गए. एक वर्ष की अल्प अवधि में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से अधिक परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. राइट टाइम पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत सभी परीक्षाएं पूर्व-निर्धारित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समय पर आयोजित की गईं.

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1 वर्ष में 10 हजार से अधिक भर्ती की अनुशंसा: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक विभिन्न भर्तियों के तहत कुल 16 हजार 218 सफल अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं. इनमें से 10 हजार 220 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा जून 2025 से लेकर अब तक (1 वर्ष) की अवधि में ही भेजी गई है.

परीक्षा प्रणाली में कड़े सुरक्षा मानक व नवाचार: आयोग के चेयरमैन यूआर साहू ने बताया कि प्रश्न-पत्रों की पूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूमैरिक लॉक समेत 7-स्तरीय सुरक्षा कवच का प्रावधान लागू किया गया. परीक्षा कक्षों में किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की सीट-टू-सीट रीयल-टाइम डेट और टाइम स्टैंप के साथ अत्याधुनिक वीडियोग्राफी सुनिश्चित की गई.

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पारदर्शी चयन प्रक्रिया और त्वरित साक्षात्कार: साहू ने बताया कि चयन प्रक्रिया को गति देने के लिए कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 14 हजार 885 अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों का आयोजन किया गया. साक्षात्कार बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए प्रति कार्य दिवस औसतन 60 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का नया कीर्तिमान भी स्थापित किया गया. अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत करने के लिए अंतिम परिणाम जारी होने के तुरंत बाद सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की पारदर्शी परंपरा शुरू की गई.

उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने जनवरी 2026 से कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (सीबीआरटी) का दोबारा सफल आयोजन शुरू किया. इससे पूर्व वर्ष 2013-14 की अवधि में आयोग की ओर से सीबीआरटी मोड में परीक्षा कराई गई थी.

Last Updated : June 18, 2026 at 8:57 PM IST

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