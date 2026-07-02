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UPTET की पहली पाली की परीक्षा शुरू, 96 हजार अभ्यर्थियों के लिए 46 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा

2 से 4 जुलाई को UPTET-2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा, दूसरी पाली की परीक्षा 2.30 बजे शुरू होगी.

uptet first shift exam begins tight security 46 centers for 96000 candidates
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 9:54 AM IST

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Updated : July 2, 2026 at 11:42 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ/प्रयागराज: राजधानी लखनऊ में 2 से 4 जुलाई को UPTET-2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन कराने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए है. साथ ही यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी तैयारी की है. बबलू कुमार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर ट्रैफिक संचालन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तक की जा रही है. वहीं, प्रयागराज समेत कई जिलों में परीक्षा को लेकर चाकचौबंद व्यवस्था की गई है.

बबलू कुमार ने बताया कि इस बार लखनऊ में 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं. इनके लिए शहर में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. आज पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी. दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. वहीं 4 जुलाई को केवल सुबह 9:30 बजे से 12:00 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगी.

332 पुलिसकर्मी संभाल रहे सुरक्षा: परीक्षा को सकुशल कराने के लिए कुल 332 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इनमें 46 उपनिरीक्षक(दारोगा), 92 मुख्य आरक्षी(हेड कॉस्टेबल), 92 महिला आरक्षी(कॉस्टेबल) और 92 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात हैं. सशस्त्र पुलिस बल को परीक्षा की गोपनीय सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई है. बबलू कुमार के अनुसार हर परीक्षा केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर , दो हेड कॉस्टेबल और दो महिला कॉस्टेबल तैनात हैं.

मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित: बबलू कुमार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं ले जाने दिया गया है. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी की दुकानें और पीसीओ बंद करा दी गई हैं.

लाउडस्पीकर पर रोक, सोशल मीडिया पर नजर: केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया सेल सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी की जा रही है.


रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर भी व्यवस्था: बबलू कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा और शहर में जाम से बचने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है.

पिंक पेट्रोल और एंटी रोमियो स्क्वॉड भी सक्रिय: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की गाड़ियां परीक्षा केंद्रों के नजदीक तैनात की गई हैं. वहीं महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल और एंटी रोमियो स्क्वॉड भी परीक्षा केंद्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

60 जिलों में 955 केंंद्र: परीक्षा के लिए 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र हैं. तीन दिनों की इस परीक्षा में कुल 19,94,661 (लगभग 19.94 लाख) परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं.प्रयागराज समेत प्रदेश के कई केंद्रों पर प्रशासन ने शुचिता बनाए रखने के लिए कुल 53 विशेष परीक्षा केंद्र तैयार किए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्येक पाली में लगभग 19,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

Last Updated : July 2, 2026 at 11:42 AM IST

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