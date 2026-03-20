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UPTET 2026; एक क्लिक में जानें आवेदन, परीक्षा तिथि और जरूरी जानकारी

UPTET 2026 का विज्ञापन जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर जारी की है. आयोग की तरफ से लिए गए निर्णय के क्रम में उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)-2026 का आधिकारिक विज्ञापन 20 मार्च 2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. ये परीक्षा दो लेवल पर आयोजित की जाएगी. प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) तक होगा. इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विस्तृत विज्ञापन और दिशा-निर्देश देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की सूचना. (Photo Credit; UPESSC) बता दें, आयोग ने इस साल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए One Time Registration (OTR) व्यवस्था लागू की है. इसके तहत उम्मीदवारों को पहले OTR प्रक्रिया पूरी करनी होगी, इसके बाद ही वे UPTET 2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के लिए आप UPESSC की इस https://upessc.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिसअप कर सकते हैं.