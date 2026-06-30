UPTET- 2026: सेवारत शिक्षकों को परीक्षा के दिन मिलेगा विशेष अवकाश, लखनऊ में 46 केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी होंगे शामिल
UPTET-2026, 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 9:08 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. मंगलवार को लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की.
वहीं UPTET-2026 में सम्मिलित होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु 2, 3 एवं 4 जुलाई को विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है.
डीएम ने बताया, लखनऊ में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 2 एवं 3 जुलाई को परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा सेकेंड पाली दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 4 जुलाई 2026 को परीक्षा केवल प्रथम पाली (प्रातः 09:30 बजे से 12:00 बजे तक) में आयोजित होगी.
डीएम ने कहा, परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार की वीडियोग्राफी कराते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया, 2 जुलाई की प्रथम पाली में 19,734 एवं द्वितीय पाली में 19,734, 3 जुलाई को प्रथम पाली में 19,734 और द्वितीय पाली में 19,734 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे.
4 जुलाई को प्रथम पाली में 17,518 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. जनपद में कुल 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा के सफल संचालन हेतु जनपद में 46 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 46 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.
डीएम ने बताया, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे. इन हेल्पडेस्क पर परीक्षा से संबंधित जानकारी, परीक्षा केंद्रों की जियो-टैग लोकेशन तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रवेश पत्र प्रदर्शित करने पर उन्हें परीक्षा केंद्र की जियो-टैग लोकेशन सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. हेल्पडेस्क पर सिविल डिफेंस के वार्डनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जुलाई शाम तक सभी हेल्पडेस्क क्रियाशील कर दिए जाएं.
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग एवं रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर ली जाए. विशेष रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख बस अड्डों पर रैन बसेरा/होल्डिंग एरिया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जहां परीक्षार्थियों के लिए पेयजल एवं शौचालय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहे.
उन्होंने जलकल को आवश्यकतानुसार पानी के टैंकर तथा नगर निगम को मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही परिवहन विभाग एवं रेलवे को परीक्षार्थियों की संभावित संख्या को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसों एवं ट्रेनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए.
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री सुरक्षित रखने हेतु क्लॉक रूम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, पर्स, बेल्ट, गॉगल्स, खाद्य सामग्री अथवा अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा.
जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों का प्रवेश, बायोमेट्रिक सत्यापन, तलाशी, गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी निर्धारित मानकों एवं समय-सारिणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.
संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा सामग्री को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाए तथा प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए. साथ ही परीक्षा से एक दिन पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों, विशेषकर शौचालयों सहित पूरे परिसर की सघन जांच कराने के निर्देश दिए.
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया, UPTET-2026 में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक भी प्रतिभाग करेंगे. शिक्षकों को बिना किसी प्रशासनिक या कार्यगत बाधा के परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष अवकाश स्वीकृत किया है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के ज्ञान, दक्षता और पेशेवर क्षमता को निरंतर सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. UPTET जैसी परीक्षाएं शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का अवसर प्रदान करती हैं. इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी शिक्षक को अवकाश संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े.
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