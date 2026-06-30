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UPTET- 2026: सेवारत शिक्षकों को परीक्षा के दिन मिलेगा विशेष अवकाश, लखनऊ में 46 केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी होंगे शामिल

मंगलवार को डीएम ने ली बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. मंगलवार को लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. वहीं UPTET-2026 में सम्मिलित होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु 2, 3 एवं 4 जुलाई को विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है. डीएम ने बताया, लखनऊ में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 2 एवं 3 जुलाई को परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा सेकेंड पाली दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 4 जुलाई 2026 को परीक्षा केवल प्रथम पाली (प्रातः 09:30 बजे से 12:00 बजे तक) में आयोजित होगी. डीएम ने कहा, परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार की वीडियोग्राफी कराते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया, 2 जुलाई की प्रथम पाली में 19,734 एवं द्वितीय पाली में 19,734, 3 जुलाई को प्रथम पाली में 19,734 और द्वितीय पाली में 19,734 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. 4 जुलाई को प्रथम पाली में 17,518 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. जनपद में कुल 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा के सफल संचालन हेतु जनपद में 46 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 46 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. डीएम ने बताया, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे. इन हेल्पडेस्क पर परीक्षा से संबंधित जानकारी, परीक्षा केंद्रों की जियो-टैग लोकेशन तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रवेश पत्र प्रदर्शित करने पर उन्हें परीक्षा केंद्र की जियो-टैग लोकेशन सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. हेल्पडेस्क पर सिविल डिफेंस के वार्डनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जुलाई शाम तक सभी हेल्पडेस्क क्रियाशील कर दिए जाएं. जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग एवं रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर ली जाए. विशेष रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख बस अड्डों पर रैन बसेरा/होल्डिंग एरिया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जहां परीक्षार्थियों के लिए पेयजल एवं शौचालय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहे.