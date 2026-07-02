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UPTET-2026: पहले दिन की परीक्षा संपन्न, लखनऊ में दोनों पालियों में 28,116 अभ्यर्थी हुए शामिल

UPTET EXAM 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि UPTET-2026 के पहले दिन की दोनों पालियों की परीक्षा का संपन्न हो गई. पहले दिन की पहली पाली में कुल 19,734 अभ्यर्थी को शामिल होना था लेकिन 14,032 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए. 5,702 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. जबकी दूसरी पाली में भी कुल 19,734 अभ्यर्थी को शामिल होना था. लेकिन 14,084 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 5,650 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले. बता दें कि दोनों पालियों को मिलाकर लखनऊ में 39,468 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे. इनमें से 28,116 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11,352 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. पहले दिन की कुल उपस्थिति लगभग 71.23 प्रतिशत दर्ज की गई है. परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया और परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया गया. लखनऊ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित व पारदर्शी कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय दिख रहा है. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने गुरुवार को शहर के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों, अभ्यर्थियों के प्रवेश की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया. 14352 अभ्यर्थियों ने दी टीईटी की परीक्षा