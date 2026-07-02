UPTET-2026: पहले दिन की परीक्षा संपन्न, लखनऊ में दोनों पालियों में 28,116 अभ्यर्थी हुए शामिल
2 से 4 जुलाई को UPTET-2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा, दो पालियों में आयोजित की जा रही परीक्षा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 8:44 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि UPTET-2026 के पहले दिन की दोनों पालियों की परीक्षा का संपन्न हो गई. पहले दिन की पहली पाली में कुल 19,734 अभ्यर्थी को शामिल होना था लेकिन 14,032 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए. 5,702 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. जबकी दूसरी पाली में भी कुल 19,734 अभ्यर्थी को शामिल होना था. लेकिन 14,084 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 5,650 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले.
बता दें कि दोनों पालियों को मिलाकर लखनऊ में 39,468 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे. इनमें से 28,116 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11,352 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. पहले दिन की कुल उपस्थिति लगभग 71.23 प्रतिशत दर्ज की गई है. परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया और परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया गया.
लखनऊ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित व पारदर्शी कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय दिख रहा है. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने गुरुवार को शहर के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों, अभ्यर्थियों के प्रवेश की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया.
14352 अभ्यर्थियों ने दी टीईटी की परीक्षा
रायबरेली: जिले में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्रों पर टीईटी की परीक्षा सकुशल सम्पन्न हो गया. जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने परीक्षा को लेकर न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपाल सरस्वती विद्या मन्दिर एवं रेयान इंटरनेशनल स्कूल सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि प्रथम पाली में कुल 8544 अभ्यर्थियों में से 7166 अभ्यर्थी उपस्थित और द्वितीय पाली में कुल 8544 अभ्यर्थियों में से 7226 अभ्यर्थी उपस्थित रहे.
डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
फर्रुखाबाद: जिला में आयोजित UPTET परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न हो गए.जिलाधिकारी फर्रुखाबाद और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अभ्यर्थियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रों पर प्रवेश दिए गए. केंद्रों के गेट पर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मेटल डिटेक्टर से की जा चेकिंग की गई. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद TET परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्षा में जाने की अनुमति दी गई है. बता दें कि 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने वाली TET परीक्षा की पांच पालियों के लिए जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
यह भी पढ़ें:UPTET 2026: दूसरी पाली की परीक्षा जारी, महिलाओं को जेवर उतारने के बाद मिली एंट्री, सुरक्षा के कड़े इंतजाम