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UPTET 2026 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, प्रश्न 36 और 37 हल करने वालों को मिलेंगे अंक

यूपीटीईटी 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए. कोर्ट ने आयोग को एक महीने के भीतर संशोधित या पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने आयोग की इस दलील को अस्वीकार कर दिया.

आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं था: कोर्ट ने कहा कि अनंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही बताया था. अभ्यर्थियों को यह बात 26 अगस्त को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ही पता चली कि इन प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही हैं. ऐसे में उनके पास पहले आपत्ति दर्ज कराने का कोई अवसर ही नहीं था. खंडपीठ ने पहले घोषित परिणाम और अभ्यर्थियों के हितों में संतुलन बनाते हुए एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि 26 अगस्त 2026 को घोषित परिणाम में जो अभ्यर्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित किए जा चुके हैं, उनका परिणाम इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा.