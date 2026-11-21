UPTET 2026 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, प्रश्न 36 और 37 हल करने वालों को मिलेंगे अंक
हाईकोर्ट ने UPTET 2026 परीक्षा के प्रश्न नंबर 36 और 37 हल करने वाले असफल उम्मीदवारों को एक-एक अंक देने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:13 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए. कोर्ट ने आयोग को एक महीने के भीतर संशोधित या पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने आयोग की इस दलील को अस्वीकार कर दिया.
आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं था: कोर्ट ने कहा कि अनंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही बताया था. अभ्यर्थियों को यह बात 26 अगस्त को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ही पता चली कि इन प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही हैं. ऐसे में उनके पास पहले आपत्ति दर्ज कराने का कोई अवसर ही नहीं था. खंडपीठ ने पहले घोषित परिणाम और अभ्यर्थियों के हितों में संतुलन बनाते हुए एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि 26 अगस्त 2026 को घोषित परिणाम में जो अभ्यर्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित किए जा चुके हैं, उनका परिणाम इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा.
प्रश्न छोड़ने वालों को नहीं मिलेगा अंक: जो अभ्यर्थी अब तक सफल घोषित नहीं हो सके हैं, यदि उन्होंने प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल किया है (चाहे कोई भी विकल्प चुना हो), तो आयोग उन्हें इन दोनों प्रश्नों के लिए एक-एक अंक प्रदान कर उनका परिणाम संशोधित करेगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 या 37 को हल ही नहीं किया है (छोड़ दिया है), उन्हें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने आयोग को यह पूरक या संशोधित परिणाम आदेश की तिथि (17 नवंबर 2026) से अधिमानतः एक महीने के भीतर तैयार कर घोषित करने का निर्देश दिया है. यूपीटीईटी 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम गत 26 अगस्त को घोषित किए गए थे.
याचिका से लेकर विशेष अपील तक का सफर: आयोग ने प्रश्न संख्या 36 और 37 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्पों को सही माना था और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए थे, जिन्होंने उन दो विकल्पों में से किसी एक का चयन किया था. इसे लेकर विजय सोनकर और चार अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी. 28 अक्टूबर को एकल पीठ ने दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने और सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ आयोग ने खंडपीठ में विशेष अपील की. सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने दलील दी कि याचियों ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी इसलिए अंतिम परिणाम आने के बाद उनकी याचिका पोषणीय नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही माने गए दो विकल्पों के अलावा कोई अन्य विकल्प चुना है, उन्हें अंक नहीं दिए जा सकते.
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