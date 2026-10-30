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दीपोत्सव-2026 से पहले UPSTDC की सौगात, छह घंटे में अयोध्या में होंगे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन

अयोध्या में राम मंदिर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : अयोध्या में दीपोत्सव-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक दिवसीय 'अयोध्या डिवाइन हेरिटेज ट्रेल' टूर पैकेज शुरू किया है. इसके तहत गाइड की अगुवाई में रामनगरी के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़े प्रमुख मंदिरों, घाटों और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. यह यात्रा एक नवंबर से शुरू होगी. इसके लिए रोजाना दो बैच संचालित होंगे. पहला बैच सुबह 10 से शाम चार बजे और दूसरा दोपहर एक से शाम सात बजे तक चलेगा.





उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'अयोध्या की धार्मिक परंपराओं में 14 कोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है. श्रद्धालु इसे आस्था और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं. 'अयोध्या डिवाइन हेरिटेज ट्रेल' से सरकार इस आध्यात्मिक अनुभव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहती है, साथ ही रामायण सर्किट में अयोध्या की महत्ता को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.







टूर पैकेज में शामिल ये प्रमुख स्थल : अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से शुरू होने वाली इस यात्रा में पर्यटकों को सबसे पहले 'रामायण वैक्स म्यूजियम' ले जाया जाएगा. यहां भगवान श्रीराम, माता सीता सहित रामायण के अन्य पात्रों की मोम से बनी प्रतिमाओं के माध्यम से महाकाव्य के प्रसंगों को जीवंत रूप में देखने का मौका मिलेगा. इसके बाद यात्रा सूर्य कुंड, गिरिजा कुंड और पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंचेगी.