यूपीएसएसएससी भर्ती परीक्षा; 22 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होगा कनिष्ठ लिपिक के लिए टाइपिंग टेस्ट
यूपी में 5370 पदों के लिए 91 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे टाइपिंग टेस्ट. 16 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 12:53 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने शुक्रवार को आठ भर्तियों की लिखित और टाइपिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है. आयोग की तरफ से अगले 3 महीने में सभी आठ भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. समूह ग की आठों भर्तियों में 16 हजार 527 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी. जिसमें सबसे बड़ी परीक्षा कंबाइंड जूनियर क्लर्क लेवल की है. 2022 और 2023 में जारी विज्ञापन वाली कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल 15 दिनों में जारी किया जाएगा.
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सामने सम्मिलित कनिष्ठ लिपिक के 5370 पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट आयोजित करने की चुनौती प्रमुख है. लिखित परीक्षा के आधार पर 2022 और 2023 में निकाली गई भर्ती के 5370 पदों के लिए कुल 91 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है. आयोग की तरफ से इन 91 हजार कैंडिडेट्स के टाइपिंग टेस्ट के लिए 25 दिन तक परीक्षा आयोजित करने का शेड्यूल तय किया गया है. परीक्षा 22 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होगी. ऐसे में हर दिन औसतन 3600 से अधिक अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे. इसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.
आयोग की कोशिश है कि इन सभी भर्तियों की परीक्षा से लेकर परिणाम की प्रक्रिया नए साल में पूरी कर ली जाए. जिससे 16 हजार से अधिक युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ हो सके. आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत के मुताबिक कनिष्क सहायक के 5370 पदों के लिए लिखित परीक्षा नवंबर में लखनऊ में होगी. इसके लिए जल्द ही पूरी डिटेल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत ने बताया कि आठ अलग-अलग भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित होनी हैं. जिसमें से 6 भर्तियों में लिखित परीक्षा होनी है. इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है. यही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे. सबसे बड़ी परीक्षा महिला हेल्थ वर्कर्स की है. जिसके लिए 11 जनवरी की तारीख तय की गई है. इसमें कुल 5272 पद हैं. जिसमें एक लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल होने हैं.
