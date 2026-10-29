रेलवे का बड़ा कदम: UPSSSC PET अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
UP PET 2026: कानपुर से मथुरा और बलिया के लिए दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:50 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में होने वाली कशमकश को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने कई अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. खास तौर पर कानपुर सेंट्रल से मथुरा और बलिया के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिससे कानपुर और आसपास के जिलों के छात्रों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.
क्या है शेड्यूल?: जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि पीईटी परीक्षा 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल और मथुरा जंक्शन के बीच 12 कोच की अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन (01823) चलाई जाएगी. यह ट्रेन 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की रात 8:00 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन तड़के 3:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन के चलने से कानपुर और उसके आसपास के रूट के परीक्षार्थियों को मथुरा जाने में काफी आसानी होगी.
बलिया से कानपुर सेंट्रल के बीच भी होगा संचालन: कानपुर आने-जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने बलिया से भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. ट्रेन नंबर 05153/05154 बलिया-कानपुर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को किया जाएगा. यह ट्रेन निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक रात 7:30 बजे बलिया से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:00 बजे सीधे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी. परीक्षा के दिनों में परीक्षार्थियों को समय पर कानपुर पहुंचाने के लिए यह ट्रेन बेहद मददगार साबित होगी.
प्रयागराज से झांसी और मैनपुरी के लिए भी विशेष ट्रेनें: कानपुर और बलिया के अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने अन्य प्रमुख रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. प्रयागराज-झांसी स्पेशल (01821) यह 12 कोच की अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 29 और 31 अक्टूबर को रात 7:45 बजे प्रयागराज से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:15 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पहुंचेगी. प्रयागराज-मैनपुरी स्पेशल (01825/26) प्रयागराज से मैनपुरी के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से 29 व 31 अक्टूबर को चलेगी, जबकि वापसी में मैनपुरी से यह ट्रेन 30 अक्टूबर व 1 नवंबर को संचालित होगी. सफर के दौरान यह ट्रेन सिराथू, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, रूरा, फफूंद और इटावा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
रेलवे प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों के समय और सारणी की पुष्टि जरूर कर लें, ताकि परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
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