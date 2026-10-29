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रेलवे का बड़ा कदम: UPSSSC PET अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

UPSSSC PET अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में होने वाली कशमकश को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने कई अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. खास तौर पर कानपुर सेंट्रल से मथुरा और बलिया के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिससे कानपुर और आसपास के जिलों के छात्रों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.





क्या है शेड्यूल?: जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि पीईटी परीक्षा 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल और मथुरा जंक्शन के बीच 12 कोच की अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन (01823) चलाई जाएगी. यह ट्रेन 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की रात 8:00 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन तड़के 3:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन के चलने से कानपुर और उसके आसपास के रूट के परीक्षार्थियों को मथुरा जाने में काफी आसानी होगी.

कानपुर से मथुरा और बलिया के लिए दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें (Photo Credit: ETV Bharat)



बलिया से कानपुर सेंट्रल के बीच भी होगा संचालन: कानपुर आने-जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने बलिया से भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. ट्रेन नंबर 05153/05154 बलिया-कानपुर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को किया जाएगा. यह ट्रेन निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक रात 7:30 बजे बलिया से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:00 बजे सीधे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी. परीक्षा के दिनों में परीक्षार्थियों को समय पर कानपुर पहुंचाने के लिए यह ट्रेन बेहद मददगार साबित होगी.