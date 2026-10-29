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UPSSSC PET 2026: यूपी के इन जिलों में 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल

सभी स्कूल बंद! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/ प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ समेत कई जिलों में 30 अक्टूबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में एक दिवसीय शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किये हैं.

इस बाबत लखनऊ के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. जिन जनपदों में पीईटी की परीक्षाएं होंगी, वहां के स्कूल रहेंगे बंद.

शिक्षा निदेशक का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat) इन जिलों में घोषित किया गया है अवकाश: PET-2026 परीक्षा के मद्देनजर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, लखीमपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. क्या है आदेश: जारी आदेश के अनुसार, जनपद लखनऊ में सभी बोर्डों के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे. यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा. जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद! (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ में 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी-2026 परीक्षा लखनऊ के 45 परीक्षा केंद्रों पर 25 और 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जा रही है. प्रत्येक पाली में लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावकों के भी आने से शहर में भीड़ बढ़ने की आशंका जताई गई है. जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 30 अक्टूबर शुक्रवार को सामान्य कार्यदिवस है. परीक्षा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए संबंधित जनपदों में 30 अक्टूबर को एक दिवसीय शैक्षणिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.