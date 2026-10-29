UPSSSC PET 2026: यूपी के इन जिलों में 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल
लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों में सभी इंटर तक के स्कूल बंद रहेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 9:00 PM IST
लखनऊ/ प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ समेत कई जिलों में 30 अक्टूबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में एक दिवसीय शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किये हैं.
इस बाबत लखनऊ के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. जिन जनपदों में पीईटी की परीक्षाएं होंगी, वहां के स्कूल रहेंगे बंद.
इन जिलों में घोषित किया गया है अवकाश: PET-2026 परीक्षा के मद्देनजर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, लखीमपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है.
क्या है आदेश: जारी आदेश के अनुसार, जनपद लखनऊ में सभी बोर्डों के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे. यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा. जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ में 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी-2026 परीक्षा लखनऊ के 45 परीक्षा केंद्रों पर 25 और 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जा रही है. प्रत्येक पाली में लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावकों के भी आने से शहर में भीड़ बढ़ने की आशंका जताई गई है. जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 30 अक्टूबर शुक्रवार को सामान्य कार्यदिवस है. परीक्षा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए संबंधित जनपदों में 30 अक्टूबर को एक दिवसीय शैक्षणिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.
पीईटी परीक्षा को लेकर कोई कोताही न बरतने के निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा 25, 30 अक्टूबर व 1 नवम्बर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की शुचिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है.
3541297 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल: पीईटी-2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुल छह पालियों में किया जाएगा. परीक्षा के लिए प्रदेश के 60 जनपदों में 1372 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 3541297 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. प्रत्येक पाली में 590217 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है. आगरा, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज सहित नौ जनपदों में प्रत्येक पाली में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा की निगरानी के लिए आयोग मुख्यालय में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
मिर्जापुर जनपद में PET परीक्षा को लेकर स्कूल 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने आदेश पत्र जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) डॉ. सन्तोष कुमार राय ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी बोर्डों के विद्यालयों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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