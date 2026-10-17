UPSSSC PET 2026: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 60 जिलों में 25 अक्टूबर से परीक्षा
परीक्षा की तीन तिथियां, जारी किया गया शेड्यूल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:06 PM IST
प्रयागराज : सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का शेड्यूल घोषित कर दिया है. 25 अक्टूबर से शुरू हो रही परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित होगी. परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी शनिवार से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं.
महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, PET-2026 की लिखित परीक्षा तीन तिथियों—25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की जाएगी. आयोग ने तिथियों के अनुसार प्रवेश पत्र जारी करने का शेड्यूल तय किया है. यहां जानिए...
25 अक्टूबर की परीक्षा के लिए: प्रवेश पत्र 17 अक्टूबर 2026 से जारी
30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए: प्रवेश पत्र 23 अक्टूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे
01 नवंबर की परीक्षा के लिए: प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होंगे
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक के जरिए अपनी जरूरी जानकारियां दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग के अधिकृत एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है.
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश: परीक्षा नियंत्रक सुभाष चन्द्र प्रजापति के अनुसार, किसी भी अभ्यर्थी को बिना वैध प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और निर्धारित तिथि व समय पर अपने आवंटित केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें.
यह भी पढ़ें: UP में पदोन्नति पाए 31 चिकित्साधिकारियों को नई तैनाती, राज्य क्षय रोग अधिकारी बने गोरखपुर के CMO