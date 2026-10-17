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UPSSSC PET 2026: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 60 जिलों में 25 अक्टूबर से परीक्षा

UPSSSC PET 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का शेड्यूल घोषित कर दिया है. 25 अक्टूबर से शुरू हो रही परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित होगी. परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी शनिवार से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, PET-2026 की लिखित परीक्षा तीन तिथियों—25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की जाएगी. आयोग ने तिथियों के अनुसार प्रवेश पत्र जारी करने का शेड्यूल तय किया है. यहां जानिए... 25 अक्टूबर की परीक्षा के लिए: प्रवेश पत्र 17 अक्टूबर 2026 से जारी 30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए: प्रवेश पत्र 23 अक्टूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे