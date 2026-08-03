श्रावस्ती सड़क हादसे में UPSSF जवान की मौत, परिवार में शोक की लहर
मंदिर में जलाभिषेक कर लौट रहे बाइक सवार युवकों की बाइक ड्यूटी पर तैनात जवान से टकराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 5:58 PM IST
श्रावस्ती: कटरा हवाई अड्डे के मुख्य गेट पर सोमवार सुबह करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से (UPSSF) जवान की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब मंदिर में जलाभिषेक कर लौट रहे बाइक सवार युवकों की बाइक ड्यूटी पर तैनात जवान से टकरा गई.
मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सुचना पुलिस को दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने जवान को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरु कर दी. मृतक जवान अंबेडकर नगर जिले का निवासी था. हादसे के बाद से परिवार और विभाग में शोक की लहर है.
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के अनुसार, इकौना कस्बा निवासी तिलक शरद और अनमोल पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान कटरा हवाई अड्डे के मुख्य गेट के पास उनकी बाइक ड्यूटी पर तैनात UPSSF जवान चंदन कुमार (30) से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जवान और बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
मृतक UPSSF जवान चंदन कुमार अंबेडकर नगर जिले के ग्राम दल्ला, थाना कटका के निवासी थे. वह श्रावस्ती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार और विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. सूचना पर नवीन मॉडर्न थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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