हर 10 मिनट में दिल्ली और 15 मिनट में लखनऊ के लिए मिलेगी रोडवेज बस; ड्राइवर-कंडक्टर को मिलेगा बंपर इंसेंटिव

कानपुर: शहर में दीपावली से लेकर छठ पर्व तक यात्रियों को कानपुर से दूसरे शहरों में जाने के लिए यूपी रोडवेज ने अपना प्लान तैयार कर लिया है. कानपुर से धनतेरस यानी 18 अक्टूबर से लेकर छठ पर्व (28 अक्टूबर) तक लगातार हर 10 मिनट में दिल्ली के लिए बस मिलेगी. साथ ही हर 15 मिनट में लखनऊ के लिए बस मिलेगी. कानपुर रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि बसों के संचालन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

700 बसें रोज चलायी जाएंगी: शहर में यात्रियों को विकास नगर, फजलगंज, आजाद नगर, किदवई नगर, झकरकटी से दिल्ली, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ, हरिद्वार, झांसी, रायबरेली, हरदोई समेत अन्य शहरों के लिए बसें मिलेंगी. करीब 700 बसों का संचालन रोज किया जाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने कहा कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा. उन्होंने कहा हमारी कोशिश होगी, हर 10 मिनट में हम दिल्ली के लिए और 15 मिनट में लखनऊ के लिए बस उपलब्ध करा सकें.



13 दिनों पर 450 रुपये इंसेंटिव मिलेगा: यूपी रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया, रोडवेज की ओर से दीपावली समेत अन्य पर्वों को देखते हुए चालकों व कंडक्टरों के लिए इंसेंटिव स्कीम को लागू किया गया है. अगर ड्राइवर और कंडक्टर 12 दिनों तक लगातार बसों का संचालन करेंगे, तो उन्हें 400 रुपये रोजाना इंसेंटिव मिलेगा.