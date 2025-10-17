ETV Bharat / state

हर 10 मिनट में दिल्ली और 15 मिनट में लखनऊ के लिए मिलेगी रोडवेज बस; ड्राइवर-कंडक्टर को मिलेगा बंपर इंसेंटिव

क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने कहा- 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यात्रियों की सुविधा के लिए UPSRTC ने स्पेशल प्लान बनाया है.

कानपुर: शहर में दीपावली से लेकर छठ पर्व तक यात्रियों को कानपुर से दूसरे शहरों में जाने के लिए यूपी रोडवेज ने अपना प्लान तैयार कर लिया है. कानपुर से धनतेरस यानी 18 अक्टूबर से लेकर छठ पर्व (28 अक्टूबर) तक लगातार हर 10 मिनट में दिल्ली के लिए बस मिलेगी. साथ ही हर 15 मिनट में लखनऊ के लिए बस मिलेगी. कानपुर रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि बसों के संचालन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

700 बसें रोज चलायी जाएंगी: शहर में यात्रियों को विकास नगर, फजलगंज, आजाद नगर, किदवई नगर, झकरकटी से दिल्ली, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ, हरिद्वार, झांसी, रायबरेली, हरदोई समेत अन्य शहरों के लिए बसें मिलेंगी. करीब 700 बसों का संचालन रोज किया जाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने कहा कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा. उन्होंने कहा हमारी कोशिश होगी, हर 10 मिनट में हम दिल्ली के लिए और 15 मिनट में लखनऊ के लिए बस उपलब्ध करा सकें.

13 दिनों पर 450 रुपये इंसेंटिव मिलेगा: यूपी रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया, रोडवेज की ओर से दीपावली समेत अन्य पर्वों को देखते हुए चालकों व कंडक्टरों के लिए इंसेंटिव स्कीम को लागू किया गया है. अगर ड्राइवर और कंडक्टर 12 दिनों तक लगातार बसों का संचालन करेंगे, तो उन्हें 400 रुपये रोजाना इंसेंटिव मिलेगा.

अगर रोजाना 13 दिनों तक बसों का संचालन करेंगे, तो उन्हें 450 रुपये रोज के हिसाब से इंसेंटिव राशि दी जाएगी. बसों के संचालन की अवधि 18 से 28 अक्टूबर तक रोज रहेगी. उन्होंने कहा, सभी चालकों और कंडक्टरों का पूरा ब्योरा विभाग के पास दर्ज किया जाएगा.

इन रूट्स पर चलेंगी रोडवेज बसें:

रूटरोडवेज बसों की संख्या
कानपुर से दिल्ली 89
कानपुर-दिल्ली-गोरखपुर45
कानपुर-इटावा-आगरा47
कानपुर-मैनपुरी-आगरा21
कानपुर-लखनऊ93
कानपुर-बरेली-हरिद्वार8
कानपुर-झांसी11
कानपुर-रायबरेली34
कानपुुर-बिल्हौर-हरदोई14
कानपुर-प्रयागराज65
कानपुर-गाजीपुर 04
कानपुर-बिधूना35
कानपुर-वाराणसी28
कानपुर-गोरखपुर-पडरौना62
कानपुर-बहराइच-बलरामपुर35
उन्नाव-हरदोई22
फतेहपुर-चित्रकूट-लखनऊ60
स्थानीय और अन्य मार्ग50

